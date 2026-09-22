SIMAS Torreón sanea sus finanzas y se prepara para cubrir adeudo con Conagua

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    SIMAS Torreón sanea sus finanzas y se prepara para cubrir adeudo con Conagua
    Xavier Alain Herrera Arroyo, gerente general del SIMAS, encabezó la reunión del Consejo Directivo. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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La institución reporta un aumento de 10% en ingresos propios y mantiene gestiones para cubrir su adeudo histórico con Conagua

TORREÓN, COAH.- Consolidar una administración sana y transparente sin descuidar la operatividad en las calles es la premisa bajo la cual avanza el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), de acuerdo con los datos presentados este lunes durante la reunión de su Consejo Directivo.

Ante los consejeros, el gerente general del organismo, Xavier Alain Herrera Arroyo, confirmó que el sistema cumplirá en octubre con el pago del último trimestre por concepto de derechos de extracción a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), asegurando de esta forma que la presente administración se mantenga al corriente en sus compromisos fiscales.

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Durante el encuentro, el titular aclaró que cubrir esta aportación no implica ignorar el pasivo histórico acumulado con la dependencia federal. En este sentido, puntualizó que se mantienen gestiones orientadas a lograr convenios viables para solventar dicho adeudo paulatinamente, cuidando en todo momento que las finanzas internas y la continuidad en la prestación del servicio a la ciudadanía no se vean afectadas.

REPUNTE EN RECAUDACIÓN

El informe financiero correspondiente al mes de agosto arrojó un alza estimada de 10% en los ingresos propios, un indicador que la directiva atribuyó a la respuesta positiva de los usuarios y que facilita la atención de los requerimientos que presenta la red hidráulica local.

Tanto este balance como el reporte técnico mensual recibieron el aval unánime de los integrantes del Consejo, en cumplimiento con las normativas de rendición de cuentas.

$!Personal del organismo realizó trabajos de mantenimiento en el pozo Periodistas.
Personal del organismo realizó trabajos de mantenimiento en el pozo Periodistas. SANDRA GÓMEZ

En el apartado operativo, el reporte destacó las labores desarrolladas a lo largo de agosto para optimizar el suministro y la red sanitaria, entre las que sobresalen:

Intervención y mantenimiento en el pozo Periodistas.

Labores de inspección y saneamiento en diversos cárcamos, incluyendo el de Zaragoza.

Acciones de desazolve y limpieza de redes de drenaje en la colonia Jacarandas, el bulevar La Libertad y la avenida Juárez.

Hacia el cierre del año, la paramunicipal refrendó el compromiso de sincronizar la disciplina presupuestal con operativos permanentes que permitan elevar de manera gradual la calidad del servicio hídrico en beneficio de los torreonenses.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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