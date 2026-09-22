SIMAS Torreón sanea sus finanzas y se prepara para cubrir adeudo con Conagua

TORREÓN, COAH.- Consolidar una administración sana y transparente sin descuidar la operatividad en las calles es la premisa bajo la cual avanza el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), de acuerdo con los datos presentados este lunes durante la reunión de su Consejo Directivo. Ante los consejeros, el gerente general del organismo, Xavier Alain Herrera Arroyo, confirmó que el sistema cumplirá en octubre con el pago del último trimestre por concepto de derechos de extracción a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), asegurando de esta forma que la presente administración se mantenga al corriente en sus compromisos fiscales.

Durante el encuentro, el titular aclaró que cubrir esta aportación no implica ignorar el pasivo histórico acumulado con la dependencia federal. En este sentido, puntualizó que se mantienen gestiones orientadas a lograr convenios viables para solventar dicho adeudo paulatinamente, cuidando en todo momento que las finanzas internas y la continuidad en la prestación del servicio a la ciudadanía no se vean afectadas. REPUNTE EN RECAUDACIÓN El informe financiero correspondiente al mes de agosto arrojó un alza estimada de 10% en los ingresos propios, un indicador que la directiva atribuyó a la respuesta positiva de los usuarios y que facilita la atención de los requerimientos que presenta la red hidráulica local. Tanto este balance como el reporte técnico mensual recibieron el aval unánime de los integrantes del Consejo, en cumplimiento con las normativas de rendición de cuentas.

En el apartado operativo, el reporte destacó las labores desarrolladas a lo largo de agosto para optimizar el suministro y la red sanitaria, entre las que sobresalen: Intervención y mantenimiento en el pozo Periodistas. Labores de inspección y saneamiento en diversos cárcamos, incluyendo el de Zaragoza. Acciones de desazolve y limpieza de redes de drenaje en la colonia Jacarandas, el bulevar La Libertad y la avenida Juárez. Hacia el cierre del año, la paramunicipal refrendó el compromiso de sincronizar la disciplina presupuestal con operativos permanentes que permitan elevar de manera gradual la calidad del servicio hídrico en beneficio de los torreonenses.

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