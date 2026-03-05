SIMAS Torreón trabaja en la reposición de 7 líneas sanitarias

Torreón
/ 5 marzo 2026
    SIMAS Torreón trabaja en la reposición de 7 líneas sanitarias
    Los trabajos se desarrollan en colonias como Centro, Nueva Los Ángeles, Villas La Merced, Nueva Aurora, Las Torres, Villa Jacarandas y Braulio Fernández. SANDRA GÓMEZ

Las obras forman parte del Programa de Atención a Colectores 2026

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que, como parte del Programa de Atención a Colectores 2026, actualmente se realizan trabajos de reposición en siete líneas sanitarias ubicadas en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la infraestructura del drenaje y garantizar un servicio más eficiente para la población.

Las labores se desarrollan en: Diagonal Reforma, entre las calles Francisco Zarco y Treviño, en la colonia Centro; calle Francisco Dingler, entre Amador Cárdenas y Adolfo Aymes, en la colonia Nueva Los Ángeles; calle Del Mar, entre Puestos y Aguaje, en Villas La Merced; Antigua carretera Metalúrgica, entre avenida Metalúrgica y prolongación Colón, en la colonia Nueva Aurora; Torre Latino, entre Torre Eiffel y Torres Gemelas, en la colonia Las Torres; calzada Nogales, entre Salvador Creel y Jilgueros, en Villa Jacarandas; y en el cruce de avenida Quinta y Novena, en la colonia Braulio Fernández Aguirre.

Firman IMPLAN Torreón y Universidad Iberoamericana convenio de colaboración

De acuerdo con el organismo operador, los trabajos contemplan la reposición de entre 100 y 200 metros lineales de tubería en cada punto intervenido. Las nuevas líneas son de polietileno de alta densidad, con diámetros de entre 8 y 10 pulgadas y una vida útil estimada de hasta 50 años.

Las maniobras tendrán una duración aproximada de 10 días. Durante ese periodo, las vialidades donde se realizan las obras permanecerán cerradas al tránsito vehicular, por lo que se encuentran debidamente señalizadas y cuentan con el apoyo de elementos de tránsito para orientar a los conductores y prevenir accidentes.

Ante esta situación, SIMAS Torreón exhortó a los automovilistas a tomar rutas alternas y agradeció la comprensión de la ciudadanía por las molestias temporales, al señalar que estos trabajos son necesarios para mejorar el sistema de drenaje sanitario y brindar un servicio digno y eficiente a la población.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

