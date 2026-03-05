SIMAS Torreón trabaja en la reposición de 7 líneas sanitarias

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que, como parte del Programa de Atención a Colectores 2026, actualmente se realizan trabajos de reposición en siete líneas sanitarias ubicadas en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la infraestructura del drenaje y garantizar un servicio más eficiente para la población.

Las labores se desarrollan en: Diagonal Reforma, entre las calles Francisco Zarco y Treviño, en la colonia Centro; calle Francisco Dingler, entre Amador Cárdenas y Adolfo Aymes, en la colonia Nueva Los Ángeles; calle Del Mar, entre Puestos y Aguaje, en Villas La Merced; Antigua carretera Metalúrgica, entre avenida Metalúrgica y prolongación Colón, en la colonia Nueva Aurora; Torre Latino, entre Torre Eiffel y Torres Gemelas, en la colonia Las Torres; calzada Nogales, entre Salvador Creel y Jilgueros, en Villa Jacarandas; y en el cruce de avenida Quinta y Novena, en la colonia Braulio Fernández Aguirre.

De acuerdo con el organismo operador, los trabajos contemplan la reposición de entre 100 y 200 metros lineales de tubería en cada punto intervenido. Las nuevas líneas son de polietileno de alta densidad, con diámetros de entre 8 y 10 pulgadas y una vida útil estimada de hasta 50 años.

Las maniobras tendrán una duración aproximada de 10 días. Durante ese periodo, las vialidades donde se realizan las obras permanecerán cerradas al tránsito vehicular, por lo que se encuentran debidamente señalizadas y cuentan con el apoyo de elementos de tránsito para orientar a los conductores y prevenir accidentes.

Ante esta situación, SIMAS Torreón exhortó a los automovilistas a tomar rutas alternas y agradeció la comprensión de la ciudadanía por las molestias temporales, al señalar que estos trabajos son necesarios para mejorar el sistema de drenaje sanitario y brindar un servicio digno y eficiente a la población.