Firman IMPLAN Torreón y Universidad Iberoamericana convenio de colaboración

Con el propósito de fortalecer la generación de conocimiento aplicado y contribuir al desarrollo estratégico de la ciudad, el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (IMPLAN) y la Universidad Iberoamericana firmaron este jueves un convenio de colaboración que permitirá impulsar proyectos conjuntos en beneficio del municipio y de la formación académica de los estudiantes.

El director general del IMPLAN Torreón, Eduardo Terrazas Ramos, explicó que el objetivo del acuerdo es establecer las bases para que ambas instituciones desarrollen trabajos conjuntos de acuerdo con sus atribuciones y competencias, promoviendo el intercambio académico, técnico y profesional.

El convenio fue suscrito, por parte del Municipio, por Eduardo Terrazas Ramos, director general del IMPLAN, y Frida Valeria García Gutiérrez, directora de Proyectos Estratégicos del organismo. Por parte de la Universidad Iberoamericana firmaron el rector Juan Luis Hernández Avendaño y el director de Vinculación, Luis Rey Delgado García.

Terrazas Ramos señaló que entre las acciones contempladas en el acuerdo se encuentra el desarrollo conjunto de proyectos de investigación y generación de conocimiento aplicado, así como la elaboración de insumos para la planeación estratégica mediante mesas de trabajo, entrevistas y diversas metodologías.

Asimismo, se contempla la realización de conferencias, seminarios, coloquios, campañas y eventos sobre temas de interés común.

El funcionario destacó que la vinculación con instituciones académicas resulta fundamental para fortalecer la planeación con visión de futuro.

“La colaboración con la Universidad Iberoamericana Torreón permitirá sumar talento, conocimiento y compromiso para seguir construyendo un municipio más ordenado, competitivo y con mejores oportunidades para la ciudadanía”, expresó.

Por su parte, el rector de la Universidad Iberoamericana Torreón, Juan Luis Hernández Avendaño, señaló que con la firma de este convenio los estudiantes podrán desarrollar proyectos y realizar sus prácticas profesionales dentro del IMPLAN.

Indicó que actualmente la universidad cuenta con un laboratorio de urbanismo con tres campos de estudio: diagnósticos sobre las vocaciones de La Laguna y de Torreón, análisis de problemáticas en polígonos específicos, y estudios sobre espacios territoriales e intervenciones urbanas.

Además, mencionó que la institución ya participa en proyectos relacionados con la regeneración del Centro Histórico de la ciudad.

Con esta firma, el IMPLAN Torreón refrenda su compromiso, a través de las líneas de acción planteadas por la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González, de trabajar de manera coordinada con instituciones educativas y organismos de la sociedad para impulsar la planeación estratégica, la investigación aplicada y el desarrollo sostenible de la ciudad.