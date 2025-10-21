Simas Torreón y Mantenimiento Vial se suman en operativo contra los baches

Torreón
/ 21 octubre 2025
    Simas Torreón y Mantenimiento Vial se suman en operativo contra los baches
    Los trabajos se realizarán en horarios extendidos para minimizar afectaciones al tránsito y garantizar la calidad de las reparaciones, dijo Roberto Escalante. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La coordinación permitirá reducir tiempos de respuesta y mejorar la seguridad vial en colonias afectadas

TORREÓN, COAH.- Con el apoyo del Sistema Integral de Mantenimiento Vial y el nuevo equipo recibido por el Simas Torreón, se incorporarán cuadrillas temporales para atender baches y reparar daños en el pavimento ocasionados por trabajos del sistema de agua.

El equipo, conformado por maquinaria especializada y vehículos adaptados para labores urbanas, permitirá una atención más rápida y eficiente en las zonas afectadas. Además, se espera que la presencia de estas cuadrillas reduzca los tiempos de respuesta ante los reportes ciudadanos y mejore la seguridad vial en los sectores intervenidos.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: Se benefician ciudadanos con rehabilitación de drenaje y limpieza de brocales

Roberto Escalante González, gerente del Simas Torreón, informó que personal de la paramunicipal y del Sistema Integral de Mantenimiento Vial intensificará, a partir de hoy, los trabajos de bacheo en zanjas, roturas y obras relacionadas con la red de agua potable.

Esta coordinación permitirá abarcar un mayor número de zonas en menos tiempo, priorizando aquellas donde los daños representen un mayor riesgo para la población.

Los trabajos se realizarán en horarios extendidos para minimizar afectaciones al tránsito y garantizar la calidad de las reparaciones.

Escalante González explicó que se contrataron cuadrillas adicionales para atender la reparación del pavimento en áreas donde recientemente se realizaron trabajos de reparación de fugas en líneas de distribución o roturas del drenaje.

Estas cuadrillas están capacitadas para operar bajo condiciones de urgencia y emplear materiales que aseguren la durabilidad de las obras. El objetivo es que las reparaciones sean integrales, previniendo futuros daños y manteniendo en buenas condiciones la infraestructura vial de Torreón.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

