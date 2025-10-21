Simas Torreón y Mantenimiento Vial se suman en operativo contra los baches

TORREÓN, COAH.- Con el apoyo del Sistema Integral de Mantenimiento Vial y el nuevo equipo recibido por el Simas Torreón, se incorporarán cuadrillas temporales para atender baches y reparar daños en el pavimento ocasionados por trabajos del sistema de agua.

El equipo, conformado por maquinaria especializada y vehículos adaptados para labores urbanas, permitirá una atención más rápida y eficiente en las zonas afectadas. Además, se espera que la presencia de estas cuadrillas reduzca los tiempos de respuesta ante los reportes ciudadanos y mejore la seguridad vial en los sectores intervenidos.

Roberto Escalante González, gerente del Simas Torreón, informó que personal de la paramunicipal y del Sistema Integral de Mantenimiento Vial intensificará, a partir de hoy, los trabajos de bacheo en zanjas, roturas y obras relacionadas con la red de agua potable.

Esta coordinación permitirá abarcar un mayor número de zonas en menos tiempo, priorizando aquellas donde los daños representen un mayor riesgo para la población.

Los trabajos se realizarán en horarios extendidos para minimizar afectaciones al tránsito y garantizar la calidad de las reparaciones.

Escalante González explicó que se contrataron cuadrillas adicionales para atender la reparación del pavimento en áreas donde recientemente se realizaron trabajos de reparación de fugas en líneas de distribución o roturas del drenaje.

Estas cuadrillas están capacitadas para operar bajo condiciones de urgencia y emplear materiales que aseguren la durabilidad de las obras. El objetivo es que las reparaciones sean integrales, previniendo futuros daños y manteniendo en buenas condiciones la infraestructura vial de Torreón.