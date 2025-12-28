SIMV Torreón refuerza sistema pluvial con nuevas bocas de tormenta

El Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) Torreón mantiene de forma permanente los trabajos de fabricación e instalación de bocas de tormenta más funcionales y seguras, con el objetivo de optimizar el flujo pluvial y reducir riesgos durante la temporada de lluvias en la ciudad.

El director de la dependencia, Víctor Navarro Arratia, explicó que las nuevas bocas de tormenta cuentan con un diseño mejorado, el cual permite una captación más eficiente del agua de lluvia y favorece su rápido desalojo hacia la red de drenaje. Esta innovación contribuye de manera directa a la prevención de encharcamientos e inundaciones, principalmente en vialidades con alta afluencia vehicular y peatonal.

El funcionario destacó que los materiales utilizados en la fabricación de las parrillas cumplen con especificaciones técnicas que garantizan mayor resistencia, durabilidad y seguridad. Gracias a ello, se reduce el riesgo de accidentes y se brinda una mayor protección a peatones, ciclistas y automovilistas, además de disminuir la necesidad de mantenimiento constante.

Navarro Arratia subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia integral impulsada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, enfocada en fortalecer la red de alcantarillado de Torreón, promover entornos urbanos más seguros y ofrecer soluciones sostenibles que respondan a las necesidades actuales y futuras de la población.

Asimismo, informó que de agosto a la fecha se han fabricado e instalado 260 parrillas nuevas en distintas zonas del municipio, entre ellas el bulevar Constitución, como parte del programa de mejora continua de la infraestructura pluvial.

De manera paralela, el SIMV mantiene labores permanentes de supervisión y diagnóstico, con el fin de detectar bocas de tormenta dañadas o con deficiencias estructurales, para programar su rehabilitación o sustitución de forma oportuna y garantizar el correcto funcionamiento del sistema pluvial en toda la ciudad.