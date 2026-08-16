Sin repunte, niveles de las presas de La Laguna pese a escurrimientos

De acuerdo con los reportes disponibles, la presa Lázaro Cárdenas concentra actualmente 698 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes a 23.60 por ciento de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO).

TORREÓN, COAH.- Los escurrimientos registrados hacia las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco durante las últimas horas han sido poco significativos, por lo que sus niveles de almacenamiento permanecen sin una recuperación relevante en la primera quincena de agosto.

Este volumen representa una disminución de 46 millones de metros cúbicos respecto al registrado en las mismas fechas de 2025, además de ubicarse un punto porcentual por debajo del nivel del año anterior.

En tanto, la presa Francisco Zarco almacena 189 millones de metros cúbicos, cifra que corresponde a 61.25 por ciento de su capacidad máxima operativa. A diferencia de la Lázaro Cárdenas, este embalse registra un superávit de 28 millones de metros cúbicos en comparación con agosto de 2025, con un incremento de nueve puntos porcentuales en su nivel de almacenamiento.

Pese a ese comportamiento diferenciado, el balance conjunto de ambos vasos principales refleja actualmente 18 millones de metros cúbicos menos de agua que hace un año.

Las precipitaciones que pudieran presentarse en las próximas semanas mantienen abierta la posibilidad de generar mayores aportaciones, aunque los resultados de julio y los primeros días de agosto se encuentran por debajo de las proyecciones previstas desde el inicio de la temporada.

La situación mantiene la atención de autoridades de la Comisión Nacional del Agua y de los productores de la región, ante la importancia que tendrá septiembre, considerado tradicionalmente como uno de los periodos con mayor potencial de lluvias y escurrimientos hacia las presas.