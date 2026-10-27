‘Solo queremos saber la verdad’: madre de Pablo Jared pide información para encontrarlo

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    ‘Solo queremos saber la verdad’: madre de Pablo Jared pide información para encontrarlo
    Pablo Jared Vallejo Adame, visto por última vez el 30 de julio de 2024 en Torreón. Su madre, Janeth Adame, exige verdad y una investigación exhaustiva. ESPECIAL

Janeth Adame hizo un llamado a compartir información verídica sobre los últimos movimientos de su hijo y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva; el joven desapareció el 30 de julio de 2024

TORREÓN, COAH.- A más de dos años de la desaparición de Pablo Jared Vallejo Adame, su madre, Janeth Adame, hizo un llamado a la población para que aporte cualquier información que ayude a encontrarlo. Su objetivo es concreto: reconstruir los últimos movimientos del joven y conocer la verdad sobre su paradero.

La incertidumbre persiste para la familia desde el 30 de julio de 2024, cuando Pablo Jared salió de su domicilio en Torreón rumbo a su trabajo en Químicas del Rey, Coahuila. Días después, su camioneta fue localizada calcinada en una zona despoblada del municipio de Tlahualilo, Durango. Desde ese día, la búsqueda no ha dado la respuesta que esperan: saber dónde está.

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Janeth solicitó de manera especial la colaboración de personas que conozcan detalles sobre el trayecto de su hijo, las circunstancias de su desaparición o cualquier hecho que permita reconstruir lo sucedido. Subrayó que cualquier dato, incluso el que parezca menor, podría ser clave para esclarecer el caso.

“Solo queremos saber la verdad”, expresó la madre.

Dejó en claro que su petición no busca alimentar rumores ni señalar responsables sin pruebas; lo que necesita es información confiable que contribuya a la localización de Pablo Jared. Por ello, apeló a la sensibilidad y responsabilidad social ante el dolor de una familia que lleva años sin respuestas.

Asimismo, dirigió un enérgico llamado a las autoridades, a quienes exigió una investigación seria, exhaustiva y acorde con la gravedad de la desaparición. Reclamó que se agoten todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos y dar certidumbre a sus seres queridos.

El tiempo transcurrido no ha mermado su exigencia. Janeth mantiene la búsqueda y la esperanza de encontrar a su hijo. Reiteró que no dejará de buscarlo y pidió a la sociedad mantener el caso presente. Para ella y su familia, la espera continúa, al igual que el anhelo de saber dónde está y lograr que regrese a casa.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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