Soriana moderniza en Torreón tienda Las Fuentes con inversión de 50 millones de pesos

TORREÓN, COAH.- Organización Soriana renovó su tienda Híper Las Fuentes, ubicada en Torreón, como parte de su estrategia de expansión y modernización en Coahuila, con una inversión superior a los 50 millones de pesos. La sucursal, localizada en la colonia La Fuente, cuenta con 6 mil 93 metros cuadrados de piso de ventas y ahora ofrece una propuesta comercial ampliada, con nuevos productos, servicios y espacios orientados a agilizar las compras.

La intervención incluyó una renovación integral de las áreas de Frescos, Alimentos y Panadería, además de la incorporación de espacios de deli, lácteos y una zona para comensales. Entre las novedades también se encuentran una Cámara de Cerveza, conocida como Walking Cooler, y una nueva Grill Boutique, con opciones dirigidas a quienes buscan alternativas prácticas y una oferta gastronómica especializada.

42 TIENDAS OPERAN EN COAHUILA Con la modernización de Híper Las Fuentes, Organización Soriana mantiene su estrategia de fortalecimiento en Coahuila, donde actualmente cuenta con 42 establecimientos. En conjunto, las tiendas representan 219 mil metros cuadrados de piso de ventas y generan 113 empleos directos, de acuerdo con información proporcionada por la compañía.

La empresa señaló que estas operaciones forman parte de su presencia comercial en la entidad y de su contribución a la actividad económica regional.

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