Subasta de predios estatales en octubre indemnizará a primer bloque de defraudados por exnotario en Torreón

Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno de Coahuila, informó que la administración estatal trabaja con el Ayuntamiento de Torreón y la Comisión Estatal de Vivienda para concretar la enajenación de los inmuebles y destinar los recursos obtenidos a la compensación económica de los afectados.

TORREÓN, COAH.- Dos predios serán puestos a la venta durante octubre como parte del esquema de reparación del daño para las primeras víctimas de una presunta estafa inmobiliaria relacionada con el exnotario Fernando “N”, cuya extradición desde España continúa en proceso.

El funcionario explicó que uno de los terrenos será comercializado directamente por la Comisión Estatal de Vivienda, mientras que el segundo, de mayor extensión, ya cuenta con autorización del Cabildo de Torreón y se encuentra pendiente de la ratificación del Congreso del Estado.

Una vez concluidos los procedimientos administrativos y legislativos, se podrá iniciar formalmente la venta de ambos inmuebles. Pimentel González estimó que las operaciones y las notificaciones a los beneficiarios podrían desarrollarse durante octubre.

El esquema de reparación, sin embargo, no contempla a todas las personas que han señalado públicamente haber sido víctimas del presunto fraude.

De acuerdo con el funcionario, inicialmente se tenía identificada una lista de entre 25 y 28 personas que habían presentado formalmente su denuncia. Tras la detención del exnotario en Madrid, España, comenzaron a hacerse públicos más casos y el número de posibles afectados habría superado el centenar.

Pimentel González aclaró que, para esta primera etapa de restitución, únicamente serán considerados quienes formalizaron oportunamente su querella ante la autoridad correspondiente.

Las personas que aseguren haber sido afectadas y busquen incorporarse a futuros mecanismos de reparación deberán presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, a fin de que cada caso sea investigado y determine si existen elementos para acreditar una afectación.

El secretario de Gobierno señaló que algunos de los nuevos casos únicamente han sido expuestos públicamente, pero todavía no cuentan con una denuncia formal ante la Fiscalía, por lo que no pueden ser incorporados automáticamente al esquema actual.

Respecto al proceso de extradición de Fernando “N”, Pimentel González indicó que la Fiscalía General del Estado mantiene comunicación con Interpol para dar seguimiento al procedimiento en España.

Hasta ahora, agregó, no existe una fecha definitiva para que el exnotario sea trasladado a Coahuila, por lo que el proceso continuará conforme a los tiempos establecidos por las autoridades españolas.