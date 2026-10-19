Suman 150 quejas contra autofinancieras en La Laguna; Profeco alerta por retrasos y penalizaciones

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Torreón
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    Suman 150 quejas contra autofinancieras en La Laguna; Profeco alerta por retrasos y penalizaciones
    La Profeco reporta alrededor de 150 quejas contra autofinancieras en La Laguna durante 2026, principalmente por retrasos en la entrega de vehículos y penalizaciones que reducen el dinero recuperado al cancelar los contratos. SANDRA GÓMEZ

Galio Vega, delegado de la Profeco en La Laguna, advirtió sobre las penalizaciones que pueden enfrentar los consumidores al cancelar contratos con empresas autofinancieras

TORREÓN, COAH.- Alrededor de 150 quejas contra empresas autofinancieras se han registrado en la Comarca Lagunera durante lo que va de 2026, principalmente por retrasos en la entrega de vehículos y penalizaciones económicas que enfrentan los consumidores cuando deciden cancelar sus contratos para recuperar el dinero que han aportado.

Ante el incremento de estas inconformidades, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una advertencia a quienes buscan adquirir un automóvil mediante este tipo de esquemas, debido a las condiciones contractuales que pueden representar pérdidas económicas para los clientes.

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Galio Vega, delegado de la dependencia federal en La Laguna, señaló que uno de los problemas más frecuentes ocurre cuando las personas comienzan a cubrir sus mensualidades bajo la expectativa de recibir un vehículo en determinado plazo, pero las empresas retrasan la entrega sin ofrecer una solución concreta.

Esta situación provoca que algunos compradores opten por cancelar la operación y solicitar la devolución de sus aportaciones. Sin embargo, es precisamente en ese momento cuando se enfrentan a cargos y descuentos establecidos en los contratos.

Explicó que las penalizaciones varían dependiendo de la empresa y las condiciones pactadas, pues existen casos en los que se retienen hasta dos mensualidades, mientras que en otros se descuentan alrededor de cinco mil pesos por concepto de apertura de crédito.

“Hay gente a la que le quitan dos mensualidades, hay gente a la que le quitan 5 mil pesos por la apertura del crédito, pero siempre se van raspadillos con algo”, expresó.

El funcionario advirtió que estas empresas encuentran un mercado importante entre personas que no tienen acceso a créditos bancarios convencionales, particularmente aquellas que presentan antecedentes negativos en el Buró de Crédito y buscan alternativas para adquirir un automóvil.

Las facilidades de contratación y los esquemas de pago que ofrecen las autofinancieras resultan atractivos para este sector de la población, aunque en muchos casos los interesados desconocen las obligaciones que adquieren y las consecuencias económicas de incumplir o cancelar anticipadamente.

De acuerdo con lo señalado por la Profeco, algunas empresas prolongan los tiempos de entrega hasta que los propios consumidores, cansados de esperar, solicitan terminar la relación contractual, lo que da lugar a la aplicación de las penalizaciones correspondientes.

“Dan largas para que mejor cancelen y ahí es donde te penalizan, pero realmente venden una ilusión”, manifestó al referirse a las prácticas denunciadas por los afectados.

Frente a este panorama, la dependencia federal recomendó a la ciudadanía no comprometer sus recursos sin antes conocer a detalle las condiciones del financiamiento, especialmente cuando las ofertas prometen facilidades para obtener un vehículo sin recurrir a instituciones bancarias.

Entre los aspectos que deben revisarse se encuentran las fechas de entrega, los cargos administrativos, las condiciones para recuperar las aportaciones y las cláusulas que contemplan descuentos o penalizaciones por cancelación anticipada.

La Profeco también puso a disposición de los consumidores sus oficinas en La Laguna para brindar orientación antes de firmar contratos o realizar cualquier depósito, con el propósito de identificar posibles condiciones desfavorables y evitar conflictos posteriores.

El llamado de la dependencia es a no dejarse llevar únicamente por las mensualidades accesibles o las promesas de entrega, sino verificar las obligaciones reales que establece cada contrato, pues una decisión tomada sin suficiente información puede terminar en la pérdida de parte del dinero invertido.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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