Suman 206 atenciones a semáforos de Torreón tras las recientes lluvias

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    Suman 206 atenciones a semáforos de Torreón tras las recientes lluvias
    En el cruce de la calzada Abastos y el bulevar Diagonal Reforma se instalaron viseras para mejorar la visibilidad de los semáforos. SANDRA GÓMEZ

El SIMV realizó 206 intervenciones en semáforos de Torreón por fallas relacionadas con las lluvias y mantiene las revisiones para prevenir riesgos viales

TORREÓN, COAH.- Las recientes lluvias dejaron una intensa actividad para las cuadrillas encargadas del mantenimiento de semáforos en Torreón. Durante el periodo de precipitaciones, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) realizó 206 intervenciones por fallas, problemas de sincronización y afectaciones en el suministro eléctrico.

Aunque las lluvias cesaron, los trabajos continúan. Personal del organismo mantiene la revisión de cruceros para detectar desperfectos que puedan complicar la circulación o representar un riesgo para automovilistas y peatones.

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David Gerardo Fernández Hernández, director del SIMV, informó que las atenciones incluyeron reparaciones, ajustes en los tiempos de los semáforos y seguimiento a reportes ciudadanos, además de intervenciones por interrupciones de energía eléctrica.

Precisó que la supervisión no se limita a las afectaciones provocadas por las precipitaciones, pues forma parte de un programa permanente para mantener operando los dispositivos que regulan el tránsito en la ciudad.

$!El personal municipal revisa cruceros para detectar fallas eléctricas y problemas de sincronización que afecten la circulación.
El personal municipal revisa cruceros para detectar fallas eléctricas y problemas de sincronización que afecten la circulación. SANDRA GÓMEZ

Las labores abarcan desde el reemplazo de focos y luces LED hasta la reparación de componentes electrónicos, revisión de cableado y líneas de alimentación, así como ajustes y alineación de cabezales.

Uno de los puntos atendidos recientemente fue el cruce de la calzada Abastos y el bulevar Diagonal Reforma, donde las cuadrillas instalaron viseras en los semáforos horizontales para mejorar la visibilidad de las luces.

El funcionario explicó que también se revisan los tiempos de sincronización, un aspecto importante para mantener el orden en la circulación y evitar complicaciones en los cruces vehiculares.

Ante la posibilidad de nuevas fallas, el SIMV continuará con las labores preventivas y correctivas en distintos sectores de Torreón, además de atender los avisos que haga llegar la población.

Para reportar semáforos apagados, luces dañadas o problemas de funcionamiento, los ciudadanos pueden comunicarse al 072 o enviar un mensaje de WhatsApp al 871 716 3725.

La dependencia pidió proporcionar la ubicación exacta del crucero afectado para facilitar la intervención de las cuadrillas y agilizar las reparaciones.

Con estas acciones, el organismo busca mantener en condiciones operativas la infraestructura semafórica y reducir los riesgos viales en las calles y avenidas de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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