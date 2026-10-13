Suman 206 atenciones a semáforos de Torreón tras las recientes lluvias

Aunque las lluvias cesaron, los trabajos continúan. Personal del organismo mantiene la revisión de cruceros para detectar desperfectos que puedan complicar la circulación o representar un riesgo para automovilistas y peatones.

TORREÓN, COAH.- Las recientes lluvias dejaron una intensa actividad para las cuadrillas encargadas del mantenimiento de semáforos en Torreón. Durante el periodo de precipitaciones, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) realizó 206 intervenciones por fallas, problemas de sincronización y afectaciones en el suministro eléctrico.

Precisó que la supervisión no se limita a las afectaciones provocadas por las precipitaciones, pues forma parte de un programa permanente para mantener operando los dispositivos que regulan el tránsito en la ciudad.

David Gerardo Fernández Hernández, director del SIMV, informó que las atenciones incluyeron reparaciones, ajustes en los tiempos de los semáforos y seguimiento a reportes ciudadanos, además de intervenciones por interrupciones de energía eléctrica.

Las labores abarcan desde el reemplazo de focos y luces LED hasta la reparación de componentes electrónicos, revisión de cableado y líneas de alimentación, así como ajustes y alineación de cabezales.

Uno de los puntos atendidos recientemente fue el cruce de la calzada Abastos y el bulevar Diagonal Reforma, donde las cuadrillas instalaron viseras en los semáforos horizontales para mejorar la visibilidad de las luces.

El funcionario explicó que también se revisan los tiempos de sincronización, un aspecto importante para mantener el orden en la circulación y evitar complicaciones en los cruces vehiculares.

Ante la posibilidad de nuevas fallas, el SIMV continuará con las labores preventivas y correctivas en distintos sectores de Torreón, además de atender los avisos que haga llegar la población.

Para reportar semáforos apagados, luces dañadas o problemas de funcionamiento, los ciudadanos pueden comunicarse al 072 o enviar un mensaje de WhatsApp al 871 716 3725.

La dependencia pidió proporcionar la ubicación exacta del crucero afectado para facilitar la intervención de las cuadrillas y agilizar las reparaciones.

Con estas acciones, el organismo busca mantener en condiciones operativas la infraestructura semafórica y reducir los riesgos viales en las calles y avenidas de Torreón.