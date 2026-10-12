Suman 213 detenidos en una semana en Torreón; Miguel Riquelme refuerza operativos de seguridad

TORREÓN, COAH.- Un total de 213 personas detenidas durante la última semana, el reforzamiento de operativos en colonias con reportes de riñas y la vigilancia de eventos que reunieron a más de 70 mil asistentes formaron parte de los resultados presentados este lunes durante la reunión semanal de seguridad, encabezada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. En el encuentro, correspondiente a la semana 40 y celebrado en la Presidencia Municipal, autoridades de los tres órdenes de gobierno evaluaron el comportamiento de la incidencia delictiva, los resultados de las intervenciones policiales y las estrategias de prevención que se mantienen en distintos sectores de Torreón.

De acuerdo con el informe presentado, de las 213 personas detenidas, 109 fueron puestas a disposición del Ministerio Público, mientras que las 104 restantes fueron remitidas ante el juez calificador por diversas faltas administrativas. Durante la reunión también se identificaron, mediante mapas de incidencia delictiva, los sectores con reportes de riñas, lo que permitió revisar las intervenciones policiales realizadas en siete colonias de Torreón, a partir de los llamados de los propios vecinos. Sobre este punto, Riquelme Solís destacó la importancia de la colaboración vecinal mediante los grupos de WhatsApp establecidos entre habitantes de diferentes sectores y la Policía Municipal, mecanismo que facilita la comunicación y permite atender oportunamente las situaciones reportadas. Otro de los aspectos analizados fue el aprovechamiento de las cámaras de videovigilancia como herramienta para detectar conductas sospechosas, dar seguimiento a posibles hechos delictivos y fortalecer las investigaciones.

El presidente municipal señaló que este sistema ha contribuido a la recuperación de vehículos con reporte de robo, así como a la identificación y detención de personas involucradas en faltas o conductas delictivas detectadas mediante el monitoreo. En materia de prevención, también se revisaron los resultados de los dispositivos de seguridad implementados durante los eventos masivos realizados los días 3 y 4 de octubre, entre ellos la clausura de la Feria de Torreón, Viva la Radio, el Tributo a Michael Jackson y el concierto del Conjunto Primavera. Las autoridades reportaron una asistencia conjunta superior a las 70 mil personas, sin incidentes mayores que alteraran el desarrollo de estas actividades, por lo que todos los eventos concluyeron con saldo blanco. Durante la reunión, el alcalde también solicitó mantener las acciones del programa Escuela Segura, mediante presencia policial en los alrededores de los planteles educativos y pláticas dirigidas a estudiantes para fortalecer la prevención y la cultura de la seguridad. Riquelme Solís sostuvo que la coordinación entre las corporaciones y el seguimiento permanente de los indicadores delictivos son fundamentales para mantener las condiciones de tranquilidad en el municipio. Asimismo, reiteró que la seguridad continuará entre las prioridades de su administración, con operativos, vigilancia y acciones preventivas que permitan responder a las necesidades de la población. “El orden y la tranquilidad de Torreón son resultado de una estrategia de seguridad que requiere atención todos los días. Seguiremos trabajando de manera coordinada, sin bajar la guardia y con la seguridad como prioridad”, expresó el alcalde.