Superan las 10 mil atenciones a mujeres violentadas en Torreón durante 2025

Torreón
/ 20 diciembre 2025
    Superan las 10 mil atenciones a mujeres violentadas en Torreón durante 2025
    Autoridades del Centro destacaron que el incremento en la atención responde a que más mujeres se animan a denunciar y a buscar acompañamiento institucional. FOTO: SANDRA GÓMEZ

El Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer en Torreón cerró 2025 con una cifra récord de atención, al brindar apoyo y seguimiento a más de 10 mil mujeres

TORREÓN, COAH.- Al cierre del 2025, el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer (CJEM) en Torreón reportó una cifra histórica de atención: 10 mil 842 mujeres han acudido a la institución en busca de apoyo, justicia o seguimiento a sus casos.

Cristina Gómez Rivas, titular del Centro, detalló que de este total, 2 mil 571 mujeres solicitaron ayuda por primera vez, mientras que más de 8 mil recibieron servicios subsecuentes. En total, la dependencia ha brindado más de 40 mil servicios integrales en lo que va del año.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan bajo protocolo de suicidio muerte del empresario saltillense Sergio Verduzco: FGE

“Estas cifras no son para asustar, sino para demostrar que hoy las mujeres se animan más a denunciar”, señaló Gómez Rivas.

Según la funcionaria, el incremento en las estadísticas refleja una mayor confianza en las instituciones y en los protocolos de empoderamiento impulsados por la administración estatal.

Para el 2026, el CJEM proyecta intensificar los protocolos de prevención, manteniendo sus puertas abiertas en la colonia San Felipe para cualquier mujer que requiera asistencia legal, psicológica o de resguardo.

Temas


Violencia Contra La Mujer

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La fusión permitirá negociaciones en bloque con fabricantes y a su vez, beneficiar su oferta para el público.

Viva y Volaris buscan reducir 35% de costos tras fusión como “Grupo Más Vuelos”
La fusión entre Volaris y Viva Aerobus, que opera en la terminal de Saltillo, busca consolidar su presencia y reducir costos de operaciones.

Descartan impacto inmediato en Aeropuerto de Saltillo ante fusión entre Volaris y Viva Aerobus
La presentación y apertura de proposiciones se realizará el 16 de enero, fecha en la que se definirá el fallo.

Catorce empresas se interesan por construir estaciones del tren Saltillo-Monterrey
true

Voluntad política y certeza; Coahuila avanza para que todos estemos seguros
5 vajillas ideales para una cena navideña con estilo

5 vajillas ideales para una cena navideña con estilo
La Fiscalía General del Estado recibió el mayor número de denuncias en octubre.

Extorsión ha crecido en Coahuila 25 por ciento en un año; Torreón tiene más casos
FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO

2026: ¿Resistirá Morena?
true

Coahuila: Regalos (políticamente) navideños