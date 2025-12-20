Superan las 10 mil atenciones a mujeres violentadas en Torreón durante 2025

TORREÓN, COAH.- Al cierre del 2025, el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer (CJEM) en Torreón reportó una cifra histórica de atención: 10 mil 842 mujeres han acudido a la institución en busca de apoyo, justicia o seguimiento a sus casos.

Cristina Gómez Rivas, titular del Centro, detalló que de este total, 2 mil 571 mujeres solicitaron ayuda por primera vez, mientras que más de 8 mil recibieron servicios subsecuentes. En total, la dependencia ha brindado más de 40 mil servicios integrales en lo que va del año.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan bajo protocolo de suicidio muerte del empresario saltillense Sergio Verduzco: FGE

“Estas cifras no son para asustar, sino para demostrar que hoy las mujeres se animan más a denunciar”, señaló Gómez Rivas.

Según la funcionaria, el incremento en las estadísticas refleja una mayor confianza en las instituciones y en los protocolos de empoderamiento impulsados por la administración estatal.

Para el 2026, el CJEM proyecta intensificar los protocolos de prevención, manteniendo sus puertas abiertas en la colonia San Felipe para cualquier mujer que requiera asistencia legal, psicológica o de resguardo.