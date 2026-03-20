Supervisa Román Cepeda rehabilitación de la alberca en “La Jabonera”

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de dignificar los espacios deportivos del municipio, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó este viernes una visita de supervisión al Complejo Deportivo y Cultural La Jabonera, donde se entregaron los trabajos de rehabilitación integral de su alberca, proyecto que contó con una inversión superior al millón de pesos. Las mejoras, enfocadas en garantizar la seguridad y el rendimiento de los usuarios, incluyeron la reposición total de azulejo veneciano, mantenimiento preventivo y correctivo en bombas de calor, cambio de filtros y maquinaria especializada, así como la rehabilitación de pisos y la aplicación de pintura general.

Durante el recorrido, el Presidente Municipal subrayó que estas acciones benefician tanto a deportistas de alto rendimiento como a ciudadanos que acuden por motivos de rehabilitación física y cuidado de la salud. Asimismo, informó que la inversión en infraestructura acuática ha sido una prioridad este año, con un monto cercano a los 3.5 millones de pesos destinados a las tres albercas municipales: La Jabonera, Multideportivo Oriente y Línea Verde.

“Mantener espacios dignos para niños y jóvenes es fundamental. La rehabilitación de espacios públicos y la creación de plazas son estrategias directas que también contribuyen a la prevención del delito en Torreón”, puntualizó el edil. Por su parte, el director del Deporte, Ramón Chufani Vázquez, explicó que la intervención era necesaria debido al desgaste natural de los materiales. Añadió que se puso especial énfasis en el área exterior de la alberca para corregir pisos resbalosos que representaban un riesgo de accidentes. Actualmente, el complejo recibe entre mil 300 y mil 500 usuarios de manera regular. Las autoridades invitaron a la población a aprovechar estas instalaciones, que operan en un horario de 06:00 a 21:00 horas, de lunes a sábado.

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