Supervisa Román Cepeda rehabilitación de la alberca en “La Jabonera”

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Torreón
/ 20 marzo 2026
    Supervisa Román Cepeda rehabilitación de la alberca en “La Jabonera”
    Las mejoras buscan garantizar seguridad y mejor rendimiento para los usuarios, afirmó el Alcalde. SANDRA GÓMEZ

Los trabajos incluyeron cambio de azulejo, mantenimiento de equipos y rehabilitación de pisos

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de dignificar los espacios deportivos del municipio, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó este viernes una visita de supervisión al Complejo Deportivo y Cultural La Jabonera, donde se entregaron los trabajos de rehabilitación integral de su alberca, proyecto que contó con una inversión superior al millón de pesos.

Las mejoras, enfocadas en garantizar la seguridad y el rendimiento de los usuarios, incluyeron la reposición total de azulejo veneciano, mantenimiento preventivo y correctivo en bombas de calor, cambio de filtros y maquinaria especializada, así como la rehabilitación de pisos y la aplicación de pintura general.

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Durante el recorrido, el Presidente Municipal subrayó que estas acciones benefician tanto a deportistas de alto rendimiento como a ciudadanos que acuden por motivos de rehabilitación física y cuidado de la salud.

Asimismo, informó que la inversión en infraestructura acuática ha sido una prioridad este año, con un monto cercano a los 3.5 millones de pesos destinados a las tres albercas municipales: La Jabonera, Multideportivo Oriente y Línea Verde.

$!Se han invertido cerca de 3.5 millones de pesos en tres albercas municipales.
Se han invertido cerca de 3.5 millones de pesos en tres albercas municipales. SANDRA GÓMEZ

“Mantener espacios dignos para niños y jóvenes es fundamental. La rehabilitación de espacios públicos y la creación de plazas son estrategias directas que también contribuyen a la prevención del delito en Torreón”, puntualizó el edil.

Por su parte, el director del Deporte, Ramón Chufani Vázquez, explicó que la intervención era necesaria debido al desgaste natural de los materiales. Añadió que se puso especial énfasis en el área exterior de la alberca para corregir pisos resbalosos que representaban un riesgo de accidentes.

Actualmente, el complejo recibe entre mil 300 y mil 500 usuarios de manera regular. Las autoridades invitaron a la población a aprovechar estas instalaciones, que operan en un horario de 06:00 a 21:00 horas, de lunes a sábado.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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