Supervisa Salud Coahuila dos casos probables de ciclosporiasis en la entidad: uno en Saltillo y otro en Monclova

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Torreón
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    Supervisa Salud Coahuila dos casos probables de ciclosporiasis en la entidad: uno en Saltillo y otro en Monclova
    Salud Coahuila mantiene bajo vigilancia dos casos probables de ciclosporiasis detectados en Saltillo y Monclova. ARCHIVO

Las muestras fueron enviadas al INDRE para confirmar o descartar la presencia del parásito que provoca la ‘diarrea explosiva’

TORREÓN, COAH.- Las autoridades sanitarias del estado dan seguimiento a dos posibles cuadros de ciclosporiasis, padecimiento comúnmente denominado diarrea explosiva, registrados en Saltillo y Monclova, dio a conocer el titular de la Secretaría de Salud, Eliud Aguirre Vázquez. Las personas afectadas presentan un estado de salud favorable y se encuentran estables a la espera de los análisis de laboratorio federales que ratifiquen o descarten la presencia del patógeno.

El secretario detalló que las pruebas biológicas se remitieron al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), en la Ciudad de México, al ser la única instancia facultada para corroborar el contagio ocasionado por el parásito Cyclospora cayetanensis.

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Aguirre Vázquez precisó que ambos pacientes mostraron una notable mejoría tras la administración del esquema de antibióticos, sin registrar afectaciones mayores. Asimismo, puntualizó que la entrega de los dictámenes definitivos dependerá de la carga de trabajo del centro de referencia nacional, motivo por el cual aún no se cuenta con una resolución concluyente.

El responsable del sector salud advirtió que el mecanismo primordial de infección ocurre por la ingesta de comestibles contaminados, en particular hortalizas y vegetales que carecieron de un adecuado proceso de sanitización. Ante ello, exhortó a la ciudadanía a limpiar rigurosamente con agua potable y desinfectante insumos como lechugas, cilantro y calabacitas previo a su consumo.

De igual manera, subrayó que este padecimiento no se propaga por contacto directo entre personas, sino exclusivamente mediante agua o víveres contaminados, por lo que hizo un llamado a extremar precauciones higiénicas durante la manipulación y preparación de los alimentos.

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Por último, el funcionario puntualizó que la entidad no ha recibido ninguna alerta sanitaria emitida por la Federación respecto a este parásito, y recalcó que los protocolos de monitoreo epidemiológico permanecen plenamente vigentes para identificar a tiempo cualquier otra sospecha clínica.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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