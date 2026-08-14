Supervisa Salud Coahuila dos casos probables de ciclosporiasis en la entidad: uno en Saltillo y otro en Monclova

TORREÓN, COAH.- Las autoridades sanitarias del estado dan seguimiento a dos posibles cuadros de ciclosporiasis, padecimiento comúnmente denominado diarrea explosiva, registrados en Saltillo y Monclova, dio a conocer el titular de la Secretaría de Salud, Eliud Aguirre Vázquez. Las personas afectadas presentan un estado de salud favorable y se encuentran estables a la espera de los análisis de laboratorio federales que ratifiquen o descarten la presencia del patógeno. El secretario detalló que las pruebas biológicas se remitieron al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), en la Ciudad de México, al ser la única instancia facultada para corroborar el contagio ocasionado por el parásito Cyclospora cayetanensis.

Aguirre Vázquez precisó que ambos pacientes mostraron una notable mejoría tras la administración del esquema de antibióticos, sin registrar afectaciones mayores. Asimismo, puntualizó que la entrega de los dictámenes definitivos dependerá de la carga de trabajo del centro de referencia nacional, motivo por el cual aún no se cuenta con una resolución concluyente. El responsable del sector salud advirtió que el mecanismo primordial de infección ocurre por la ingesta de comestibles contaminados, en particular hortalizas y vegetales que carecieron de un adecuado proceso de sanitización. Ante ello, exhortó a la ciudadanía a limpiar rigurosamente con agua potable y desinfectante insumos como lechugas, cilantro y calabacitas previo a su consumo. De igual manera, subrayó que este padecimiento no se propaga por contacto directo entre personas, sino exclusivamente mediante agua o víveres contaminados, por lo que hizo un llamado a extremar precauciones higiénicas durante la manipulación y preparación de los alimentos.

Por último, el funcionario puntualizó que la entidad no ha recibido ninguna alerta sanitaria emitida por la Federación respecto a este parásito, y recalcó que los protocolos de monitoreo epidemiológico permanecen plenamente vigentes para identificar a tiempo cualquier otra sospecha clínica.

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