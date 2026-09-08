Tragedias viales en Torreón cobran 40 vidas en lo que va del año

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Tragedias viales en Torreón cobran 40 vidas en lo que va del año
    Los motociclistas concentran la mayor proporción de víctimas mortales en los siniestros viales registrados en Torreón durante lo que va del año. SANDRA GÓMEZ

Los motociclistas lideran la estadística fatal con 19 decesos; autoridades y asociaciones alertan sobre el peligro de que menores y jóvenes conduzcan sin la preparación debida

TORREÓN, COAH.- Los siniestros viales con consecuencias fatales en Torreón, Coahuila, continúan encendiendo las alarmas en el Municipio. Durante los primeros ocho meses del periodo actual se contabilizaron 38 decesos, una cifra que ascendió a 40 al arrancar septiembre tras confirmarse el fallecimiento de dos personas.

Esta problemática afecta de manera directa a los conductores de vehículos de dos ruedas, un sector que agrupa prácticamente el 50% de los decesos totales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/coahuila-supera-la-media-nacional-en-suicidios-llaman-a-romper-el-silencio-y-pedir-ayuda-EH23357425

Los registros oficiales detallan que, de las 38 muertes contabilizadas hasta agosto, 19 correspondían a motociclistas, 8 a automovilistas, 7 a ciclistas y 4 a peatones.

El balance trágico se incrementó en los primeros días de septiembre debido al deceso de dos jóvenes de 20 y 21 años, quienes perdieron la vida en un hospital a consecuencia de las severas lesiones sufridas en incidentes de motocicletas previos.

Frente a este escenario, Carlos Martell Banda, presidente y portavoz del Grupo Único de Repartidores Laguna (GURLAC), calificó las cifras como preocupantes y subrayó que frenar esta tendencia exige la colaboración estrecha entre la sociedad y el gobierno.

El dirigente hizo énfasis en la necesidad de que padres y tutores intervengan de manera directa, señalando el incremento de adolescentes y jóvenes que manejan motocicletas careciendo de instrucción vial, nociones de manejo defensivo o experiencia indispensable para transitar por las calles.

Martell Banda admitió que se han implementado estrategias conjuntas con la Dirección General de Movilidad Urbana para impulsar una mejor cultura vial, aunque lamentó que el mayor obstáculo surja cuando menores tripulan estos vehículos y los tutores se oponen a las inspecciones o advertencias de la autoridad.

El líder del sector recordó que esquemas similares lograron erradicar en el pasado las competencias clandestinas en avenidas locales, canalizando a los entusiastas hacia zonas seguras como el autódromo municipal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/confirma-coahuila-condiciones-de-seguridad-para-festejos-del-grito-de-independencia-GH23354727

De igual forma, exhortó a los jefes de familia a abstenerse de facilitar motocicletas a menores y jóvenes sin asegurarse previamente de que cuenten con la instrucción requerida.

Finalmente, el organismo invitó a la ciudadanía a inscribir a los nuevos conductores en talleres de manejo preventivo, con el propósito de disminuir conductas de riesgo y frenar la escalada de defunciones en Torreón y toda la zona metropolitana.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Motociclismo
choque de moto

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Otros que están desaparecidos

Otros que están desaparecidos
true

Viene oleada de alcaldes reelectos en Coahuila
true

POLITICÓN: Amparo a Tania Flores provoca la caída de dos jueces en Hidalgo
El mandatario coahuilense destacó el constante flujo laboral, comercial e industrial entre Coahuila y Nuevo León.

Pase Turístico de NL ‘es inconstitucional, pensábamos que era broma’: Gobernador de Coahuila
La vialidad donde falleció Isaí carece actualmente de alumbrado público; fue pavimentada recientemente.

Sus planes de boda quedaron truncados; choca contra poste y muere, en Arteaga Coahuila
El coahuilense Sebastián García realizó este martes su primer entrenamiento en Saltillo rumbo a la Final de la Copa del Mundo.

Arqueros ya entrenan en Saltillo rumbo a la Final de la Copa del Mundo
La expansión de la alianza ocurre, además, mientras disminuye la confianza de los australianos en Estados Unidos.

EU ahora tiene acceso a más de la mitad de las bases militares de Australia
Manifestantes sostienen una pancarta frente al Ministerio de Economía para exigir medidas gubernamentales ante la crisis de endeudamiento de los hogares en Buenos Aires, Argentina, el jueves 20 de agosto de 2026.

Jóvenes endeudados y sin trabajo se organizan ante plan económico de Milei en Argentina