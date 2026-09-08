Tragedias viales en Torreón cobran 40 vidas en lo que va del año

Esta problemática afecta de manera directa a los conductores de vehículos de dos ruedas, un sector que agrupa prácticamente el 50% de los decesos totales.

TORREÓN, COAH.- Los siniestros viales con consecuencias fatales en Torreón, Coahuila, continúan encendiendo las alarmas en el Municipio. Durante los primeros ocho meses del periodo actual se contabilizaron 38 decesos, una cifra que ascendió a 40 al arrancar septiembre tras confirmarse el fallecimiento de dos personas.

Los registros oficiales detallan que, de las 38 muertes contabilizadas hasta agosto, 19 correspondían a motociclistas, 8 a automovilistas, 7 a ciclistas y 4 a peatones.

El balance trágico se incrementó en los primeros días de septiembre debido al deceso de dos jóvenes de 20 y 21 años, quienes perdieron la vida en un hospital a consecuencia de las severas lesiones sufridas en incidentes de motocicletas previos.

Frente a este escenario, Carlos Martell Banda, presidente y portavoz del Grupo Único de Repartidores Laguna (GURLAC), calificó las cifras como preocupantes y subrayó que frenar esta tendencia exige la colaboración estrecha entre la sociedad y el gobierno.

El dirigente hizo énfasis en la necesidad de que padres y tutores intervengan de manera directa, señalando el incremento de adolescentes y jóvenes que manejan motocicletas careciendo de instrucción vial, nociones de manejo defensivo o experiencia indispensable para transitar por las calles.

Martell Banda admitió que se han implementado estrategias conjuntas con la Dirección General de Movilidad Urbana para impulsar una mejor cultura vial, aunque lamentó que el mayor obstáculo surja cuando menores tripulan estos vehículos y los tutores se oponen a las inspecciones o advertencias de la autoridad.

El líder del sector recordó que esquemas similares lograron erradicar en el pasado las competencias clandestinas en avenidas locales, canalizando a los entusiastas hacia zonas seguras como el autódromo municipal.