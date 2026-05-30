Tendrá Torreón dos nuevos puntos de recepción de Agua Saludable

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    Tendrá Torreón dos nuevos puntos de recepción de Agua Saludable
    Roberto Escalante González, gerente general del SIMAS Torreón, informó sobre la incorporación de nuevas interconexiones para recibir agua del sistema Agua Saludable para La Laguna. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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Las interconexiones estarán ubicadas en Senderos y cerca del ejido Santa Fe; el volumen asignado a la ciudad se mantiene en 550 litros por segundo

TORREÓN, COAH.- La infraestructura para la distribución de Agua Saludable para La Laguna (ASL) en Torreón se fortalecerá próximamente con la activación de dos nuevas interconexiones en el sector norte, elevando a nueve los puntos gestionados por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

Aunque esta medida busca optimizar la llegada del líquido proveniente del Río Nazas, Roberto Escalante González, gerente general del SIMAS, aclaró que el caudal asignado a la ciudad permanece sin variaciones y se mantiene en 550 litros por segundo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/defendamos-el-rumbo-de-coahuila-felipe-gonzalez-cierra-campana-en-el-distrito-10-LH21049705

El gerente de la paramunicipal subrayó que el esquema original de ASL proyectó para Torreón un suministro de hasta mil 200 litros por segundo. Para alcanzar dicho objetivo, el organismo mantiene una estrecha colaboración con Juan Gabriel Riestra Beltrán, director de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Como resultado de este trabajo conjunto, se prevé la puesta en marcha de los nuevos puntos de recepción: uno ubicado en el área de Senderos, a la altura de la colonia Lagos, y otro en las inmediaciones del ejido Santa Fe.

Pese al avance en la capacidad de recepción, Escalante González precisó que, hasta el momento, Conagua no ha emitido una notificación oficial sobre un incremento en el volumen suministrado.

Actualmente, el suministro se recibe a través de los siete puntos de entrega operativos: Tanque Nazas-Puente Negro, Rodríguez, González Calderón, Valdez Llano, Salvador Creel, Praxedis Guerrero y Centenario.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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