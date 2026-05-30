Tendrá Torreón dos nuevos puntos de recepción de Agua Saludable

Aunque esta medida busca optimizar la llegada del líquido proveniente del Río Nazas, Roberto Escalante González, gerente general del SIMAS, aclaró que el caudal asignado a la ciudad permanece sin variaciones y se mantiene en 550 litros por segundo.

TORREÓN, COAH.- La infraestructura para la distribución de Agua Saludable para La Laguna (ASL) en Torreón se fortalecerá próximamente con la activación de dos nuevas interconexiones en el sector norte, elevando a nueve los puntos gestionados por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

El gerente de la paramunicipal subrayó que el esquema original de ASL proyectó para Torreón un suministro de hasta mil 200 litros por segundo. Para alcanzar dicho objetivo, el organismo mantiene una estrecha colaboración con Juan Gabriel Riestra Beltrán, director de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Como resultado de este trabajo conjunto, se prevé la puesta en marcha de los nuevos puntos de recepción: uno ubicado en el área de Senderos, a la altura de la colonia Lagos, y otro en las inmediaciones del ejido Santa Fe.

Pese al avance en la capacidad de recepción, Escalante González precisó que, hasta el momento, Conagua no ha emitido una notificación oficial sobre un incremento en el volumen suministrado.

Actualmente, el suministro se recibe a través de los siete puntos de entrega operativos: Tanque Nazas-Puente Negro, Rodríguez, González Calderón, Valdez Llano, Salvador Creel, Praxedis Guerrero y Centenario.