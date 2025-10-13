Toma protesta Omar León Arroyo como comandante interino del Mando Especial de La Laguna

TORREÓN, COAH.- El coronel de Artillería de Estado Mayor, Omar León Arroyo, tomó protesta de bandera como comandante interino del Mando Especial de La Laguna, en una ceremonia realizada la mañana de este lunes en la XI Zona Militar, con la asistencia de alcaldes y alcaldesas de la Zona Metropolitana, así como autoridades estatales. El pasado 19 de agosto, el general Jaso Godoy asumió esta importante responsabilidad, desde la cual se coordinan esfuerzos operativos y estratégicos en favor de la seguridad de los habitantes de la Región Lagunera Coahuila-Durango. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: cuarto lugar en detenciones de menores por narcomenudeo

Entre los asistentes destacaron el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Eduardo Gutiérrez, y el secretario de Gobierno de Durango, Héctor Vela Valenzuela. El coronel León Arroyo, quien comenzó sus funciones en La Laguna desde el primero de octubre, se comprometió a desempeñar de manera leal y patriótica el cargo que se le encomienda, así como a honrar y defender siempre la Bandera Nacional. Su compromiso quedó patente durante la ceremonia presidida por el General de Brigada de Estado Mayor, Fernando Colchado Gómez, quien asumió interinamente la comandancia de la XI Región Militar, con jurisdicción en Chihuahua y Coahuila, el pasado 4 de septiembre.