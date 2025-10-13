Toma protesta Omar León Arroyo como comandante interino del Mando Especial de La Laguna

Torreón
/ 13 octubre 2025
    Toma protesta Omar León Arroyo como comandante interino del Mando Especial de La Laguna
    El coronel Omar León Arroyo se comprometió a honrar y defender la Bandera Nacional. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

El coronel, originario de la Ciudad de México, cuenta con amplia experiencia académica y militar, incluyendo estudios en México y EU y cargos estratégicos en la Fuerza Armada

TORREÓN, COAH.- El coronel de Artillería de Estado Mayor, Omar León Arroyo, tomó protesta de bandera como comandante interino del Mando Especial de La Laguna, en una ceremonia realizada la mañana de este lunes en la XI Zona Militar, con la asistencia de alcaldes y alcaldesas de la Zona Metropolitana, así como autoridades estatales.

El pasado 19 de agosto, el general Jaso Godoy asumió esta importante responsabilidad, desde la cual se coordinan esfuerzos operativos y estratégicos en favor de la seguridad de los habitantes de la Región Lagunera Coahuila-Durango.

$!El coronel León Arroyo asumió el cargo de comandante interino del Mando Especial de La Laguna.
El coronel León Arroyo asumió el cargo de comandante interino del Mando Especial de La Laguna. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Entre los asistentes destacaron el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Eduardo Gutiérrez, y el secretario de Gobierno de Durango, Héctor Vela Valenzuela.

El coronel León Arroyo, quien comenzó sus funciones en La Laguna desde el primero de octubre, se comprometió a desempeñar de manera leal y patriótica el cargo que se le encomienda, así como a honrar y defender siempre la Bandera Nacional. Su compromiso quedó patente durante la ceremonia presidida por el General de Brigada de Estado Mayor, Fernando Colchado Gómez, quien asumió interinamente la comandancia de la XI Región Militar, con jurisdicción en Chihuahua y Coahuila, el pasado 4 de septiembre.

$!Autoridades estatales y municipales asistieron a la toma de protesta del nuevo comandante interino del Mando Especial de La Laguna.
Autoridades estatales y municipales asistieron a la toma de protesta del nuevo comandante interino del Mando Especial de La Laguna. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Originario de la Ciudad de México, el coronel Omar León cursó la licenciatura en administración militar y la maestría en dirección estratégica en la Escuela Superior de Guerra. Es maestro en Ciencias de Administración de Recursos por la Universidad de Defensa Nacional de Washington y cuenta con un diplomado en alta dirección estratégica por el Centro de Posgrado del Estado de México. Además, acreditó diversos cursos en México y Estados Unidos como parte de su formación militar.

A lo largo de su carrera, ha ascendido desde subteniente de Artillería hasta coronel de Artillería, grado que ostenta actualmente. Ha desempeñado cargos como oficial subalterno en el Sexto Regimiento de Artillería, oficial de alumnos en el Heroico Colegio Militar, oficial de distribución en la Escuela Superior de Guerra, jefe de base en el Agrupamiento de Base en San Cayetano y el Bosque Chiapas en la Fuerza de Tarea Arcoíris, jefe de la Sección Segunda en la XI Región Militar, jefe de la sección de planes en la Dirección General de Educación Militar y rector de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea.

También fue ayudante del Subjefe de Inteligencia Militar del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, asesor militar en la misión permanente de México ante la ONU y organismos internacionales en Ginebra, Suiza, comandante del Cuarto Grupo de Cañones en Retroceso en Sarabia, Guanajuato, comandante del Noveno Regimiento de Artillería en Cuernavaca, Morelos, y jefe de la maestría en dirección estratégica y de la sección académica de la Escuela Superior de Guerra.

En reconocimiento a su trayectoria, cuenta con importantes recompensas, condecoraciones y distinciones por el desempeño de sus servicios.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

