Toma protesta Omar León Arroyo como comandante interino del Mando Especial de La Laguna
El coronel, originario de la Ciudad de México, cuenta con amplia experiencia académica y militar, incluyendo estudios en México y EU y cargos estratégicos en la Fuerza Armada
TORREÓN, COAH.- El coronel de Artillería de Estado Mayor, Omar León Arroyo, tomó protesta de bandera como comandante interino del Mando Especial de La Laguna, en una ceremonia realizada la mañana de este lunes en la XI Zona Militar, con la asistencia de alcaldes y alcaldesas de la Zona Metropolitana, así como autoridades estatales.
El pasado 19 de agosto, el general Jaso Godoy asumió esta importante responsabilidad, desde la cual se coordinan esfuerzos operativos y estratégicos en favor de la seguridad de los habitantes de la Región Lagunera Coahuila-Durango.
Entre los asistentes destacaron el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Eduardo Gutiérrez, y el secretario de Gobierno de Durango, Héctor Vela Valenzuela.
El coronel León Arroyo, quien comenzó sus funciones en La Laguna desde el primero de octubre, se comprometió a desempeñar de manera leal y patriótica el cargo que se le encomienda, así como a honrar y defender siempre la Bandera Nacional. Su compromiso quedó patente durante la ceremonia presidida por el General de Brigada de Estado Mayor, Fernando Colchado Gómez, quien asumió interinamente la comandancia de la XI Región Militar, con jurisdicción en Chihuahua y Coahuila, el pasado 4 de septiembre.
Originario de la Ciudad de México, el coronel Omar León cursó la licenciatura en administración militar y la maestría en dirección estratégica en la Escuela Superior de Guerra. Es maestro en Ciencias de Administración de Recursos por la Universidad de Defensa Nacional de Washington y cuenta con un diplomado en alta dirección estratégica por el Centro de Posgrado del Estado de México. Además, acreditó diversos cursos en México y Estados Unidos como parte de su formación militar.
A lo largo de su carrera, ha ascendido desde subteniente de Artillería hasta coronel de Artillería, grado que ostenta actualmente. Ha desempeñado cargos como oficial subalterno en el Sexto Regimiento de Artillería, oficial de alumnos en el Heroico Colegio Militar, oficial de distribución en la Escuela Superior de Guerra, jefe de base en el Agrupamiento de Base en San Cayetano y el Bosque Chiapas en la Fuerza de Tarea Arcoíris, jefe de la Sección Segunda en la XI Región Militar, jefe de la sección de planes en la Dirección General de Educación Militar y rector de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea.
También fue ayudante del Subjefe de Inteligencia Militar del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, asesor militar en la misión permanente de México ante la ONU y organismos internacionales en Ginebra, Suiza, comandante del Cuarto Grupo de Cañones en Retroceso en Sarabia, Guanajuato, comandante del Noveno Regimiento de Artillería en Cuernavaca, Morelos, y jefe de la maestría en dirección estratégica y de la sección académica de la Escuela Superior de Guerra.
En reconocimiento a su trayectoria, cuenta con importantes recompensas, condecoraciones y distinciones por el desempeño de sus servicios.