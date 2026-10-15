Torreón: A dos semanas del ataque en la Secundaria 13, tres lesionados ya fueron dados de alta

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    Torreón: A dos semanas del ataque en la Secundaria 13, tres lesionados ya fueron dados de alta
    El plantel permanece cerrado a dos semanas del ataque; la comunidad escolar espera condiciones para reanudar las clases presenciales. SANDRA GÓMEZ

Las autoridades educativas reportan avances en la recuperación de las víctimas; el regreso a clases presenciales continúa sin fecha

TORREÓN, COAH.- Tres de las cuatro personas que resultaron lesionadas durante el ataque del pasado 1 de octubre en la Escuela Secundaria General No. 13 Justo Sierra, del ejido La Unión, ya fueron dadas de alta, mientras que un profesor permanece hospitalizado, fuera de peligro y con evolución favorable.

La coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, Flor Rentería Medina, confirmó que el docente Ricardo Quintanar Ruiz, de 54 años, es el único que continúa bajo atención médica. Su recuperación ha permitido que sea trasladado a piso y se espera que, una vez autorizado por los especialistas, pueda continuar su rehabilitación en su domicilio.

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La funcionaria destacó que las víctimas han presentado una mejoría importante, aunque algunas deberán mantener seguimiento médico debido a la gravedad de las lesiones.

LOS DADOS DE ALTA

Uno de los casos es el de Alexis, estudiante de 13 años, quien abandonó el Sanatorio Español el pasado martes, después de permanecer internado por las heridas sufridas durante el ataque. El menor continuará bajo vigilancia especializada y deberá someterse a nuevas valoraciones para determinar su condición visual.

El director de la secundaria, Gerardo Villarreal Pulido, de 49 años, recibió el alta médica el jueves de la semana pasada, luego de responder favorablemente al tratamiento.

También se encuentra fuera del hospital Romina, adolescente de 17 años, quien fue agredida cuando esperaba el transporte público para dirigirse al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 1, en el ejido La Partida. La joven fue dada de alta desde el pasado 2 de octubre.

Rentería Medina señaló que, además de la recuperación física, las personas afectadas reciben atención psicológica especializada debido al impacto emocional.

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SIN FECHA PARA VOLVER A CLASES

La Secundaria 13 permanece sin actividades presenciales y hasta el momento no existe una fecha establecida para que los alumnos regresen al plantel. La coordinadora explicó que el proceso de enseñanza continúa a distancia, mediante clases y actividades en línea, mientras se mantienen las medidas de acompañamiento a la comunidad escolar.

DOS HERMANOS EN PRISIÓN

El ataque ocurrió la mañana del 1 de octubre, cuando Carlos “N” y David “N”, hermanos conocidos como “Los Cuates”, presuntamente protagonizaron una serie de agresiones con armas blancas en las inmediaciones y al interior del plantel.

Según las investigaciones, los hechos comenzaron en el cruce de la avenida Primordiales del 36 y la calle Esperanza, donde Romina fue interceptada y lesionada en el cuello mientras esperaba el transporte público. Posteriormente, los presuntos responsables ingresaron a la secundaria, donde agredieron a personal docente y a un estudiante. Durante estos acontecimientos perdió la vida la subdirectora Nedi Edith Nevárez González, de 56 años, quien fue atacada en uno de los baños del plantel.

Los dos señalados fueron detenidos dentro de la escuela y puestos a disposición de las autoridades ministeriales. Tras comparecer ante un juez de control, ambos quedaron vinculados a proceso y sujetos a prisión preventiva justificada, por lo que permanecen internados en el Centro de Reinserción Social Varonil de Torreón, mientras avanzan las investigaciones y el procedimiento penal.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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