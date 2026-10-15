Torreón: A dos semanas del ataque en la Secundaria 13, tres lesionados ya fueron dados de alta

TORREÓN, COAH.- Tres de las cuatro personas que resultaron lesionadas durante el ataque del pasado 1 de octubre en la Escuela Secundaria General No. 13 Justo Sierra, del ejido La Unión, ya fueron dadas de alta, mientras que un profesor permanece hospitalizado, fuera de peligro y con evolución favorable. La coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, Flor Rentería Medina, confirmó que el docente Ricardo Quintanar Ruiz, de 54 años, es el único que continúa bajo atención médica. Su recuperación ha permitido que sea trasladado a piso y se espera que, una vez autorizado por los especialistas, pueda continuar su rehabilitación en su domicilio.

La funcionaria destacó que las víctimas han presentado una mejoría importante, aunque algunas deberán mantener seguimiento médico debido a la gravedad de las lesiones. LOS DADOS DE ALTA Uno de los casos es el de Alexis, estudiante de 13 años, quien abandonó el Sanatorio Español el pasado martes, después de permanecer internado por las heridas sufridas durante el ataque. El menor continuará bajo vigilancia especializada y deberá someterse a nuevas valoraciones para determinar su condición visual. El director de la secundaria, Gerardo Villarreal Pulido, de 49 años, recibió el alta médica el jueves de la semana pasada, luego de responder favorablemente al tratamiento. También se encuentra fuera del hospital Romina, adolescente de 17 años, quien fue agredida cuando esperaba el transporte público para dirigirse al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 1, en el ejido La Partida. La joven fue dada de alta desde el pasado 2 de octubre.

Rentería Medina señaló que, además de la recuperación física, las personas afectadas reciben atención psicológica especializada debido al impacto emocional.

SIN FECHA PARA VOLVER A CLASES La Secundaria 13 permanece sin actividades presenciales y hasta el momento no existe una fecha establecida para que los alumnos regresen al plantel. La coordinadora explicó que el proceso de enseñanza continúa a distancia, mediante clases y actividades en línea, mientras se mantienen las medidas de acompañamiento a la comunidad escolar.

DOS HERMANOS EN PRISIÓN El ataque ocurrió la mañana del 1 de octubre, cuando Carlos “N” y David “N”, hermanos conocidos como “Los Cuates”, presuntamente protagonizaron una serie de agresiones con armas blancas en las inmediaciones y al interior del plantel. Según las investigaciones, los hechos comenzaron en el cruce de la avenida Primordiales del 36 y la calle Esperanza, donde Romina fue interceptada y lesionada en el cuello mientras esperaba el transporte público. Posteriormente, los presuntos responsables ingresaron a la secundaria, donde agredieron a personal docente y a un estudiante. Durante estos acontecimientos perdió la vida la subdirectora Nedi Edith Nevárez González, de 56 años, quien fue atacada en uno de los baños del plantel. Los dos señalados fueron detenidos dentro de la escuela y puestos a disposición de las autoridades ministeriales. Tras comparecer ante un juez de control, ambos quedaron vinculados a proceso y sujetos a prisión preventiva justificada, por lo que permanecen internados en el Centro de Reinserción Social Varonil de Torreón, mientras avanzan las investigaciones y el procedimiento penal.

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