Reforzarán operativos de seguridad escolar en Coahuila tras agresión en secundaria de Torreón

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    Reforzarán operativos de seguridad escolar en Coahuila tras agresión en secundaria de Torreón
    Pimentel González aseguró que las acciones preventivas ya se implementaban antes del incidente.

El Gobierno del Estado mantendrá la revisión de mochilas y comités de seguridad, además de respaldar la regulación de contenidos violentos en redes sociales.

Luego de la agresión registrada en una secundaria de Torreón, el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, afirmó que las acciones preventivas ya estaban en marcha antes del incidente; sin embargo, señaló que se reforzarán las medidas de vigilancia y seguridad en los planteles educativos.

El funcionario estatal explicó que el hecho ocurrió en un contexto particular, debido a que las instalaciones de la secundaria número 13 son compartidas con una institución de educación media superior.

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“Eso hay que considerarlo como un caso que no fue posible detener ni por la propia comunidad escolar. El problema es que la secundaria 13 se comparte con una escuela de educación media superior”, señaló Pimentel González.

El secretario consideró que lo sucedido no representa una tendencia generalizada en los centros educativos de la entidad, aunque reconoció la necesidad de fortalecer las medidas preventivas.

“Es un caso, yo digo, que aislado; este no nos marca una tendencia, pero sí hay que reforzar todos los operativos con la participación de la comunidad escolar”, afirmó.

Entre las acciones previstas se encuentra el fortalecimiento de los protocolos de revisión en los accesos escolares, así como la participación de padres de familia y docentes en la conformación de comités de seguridad.

“El operativo de la revisión de la mochila, por ejemplo, los operativos que tienen que ver con establecer comités de seguridad en las escuelas con la participación de los padres de familia y de los maestros”, detalló.

Asimismo, Pimentel González se refirió al anuncio del Gobierno federal sobre medidas para frenar la difusión de contenidos digitales que promuevan conductas violentas entre los jóvenes.

“La presidenta hoy anunció que para que quiten contenidos violentos porque estos jóvenes pues incitaban a la violencia en redes sociales”, expresó al referirse al comportamiento de los involucrados.

Finalmente, el secretario de Gobierno respaldó las iniciativas orientadas a regular los contenidos de las plataformas digitales que fomenten la violencia o inciten a cometer actos similares a los ocurridos en Torreón.

“Creo que es muy buena iniciativa que se pueda regular los contenidos de las plataformas digitales para evitar que tienen que ver con la violencia y con la exhortación a cometer actos como los que se cometieron en Torreón”, puntualizó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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