Torreón activa blindaje de seguridad ante próximos eventos masivos

TORREÓN, COAH.- La estrategia de seguridad municipal se fortalece con la puesta en marcha de operativos conjuntos y acciones preventivas ante la proximidad de eventos de gran afluencia en Torreón.

Durante la reunión semanal de seguridad, el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, presidió y determinó la implementación de operativos especiales para mantener el orden durante “Viva la Radio”, el concierto de Alejandro Sanz, y las festividades de Halloween y Día de Muertos, solicitando el refuerzo de vigilancia en panteones y reuniones sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: IDEA celebra ‘Entre altares y leyendas: Ecos del más allá’, en honor a Mercedes Murguía

Respecto a la incidencia delictiva, se reportó una disminución en el robo de vehículos y accesorios.

El comisario Alfredo Flores Originales, director de la Policía de Torreón, detalló que se efectuaron 134 detenciones remitidas al Ministerio Público, además de 123 al juez calificador. El Grupo de Reacción Torreón (GRT) sumó 21 detenciones por posesión de narcóticos.

El comisario destacó las acciones de proximidad y la participación en operativos coordinados en bares, alcoholemia, motocicletas y en el ejido Jimulco.

La seguridad vial es reforzada por Martha Alicia Faz Dávila, directora de Tránsito y Vialidad, quien informó sobre la visita de agentes a eventos para impartir educación vial y la difusión de la campaña “Cero Tolerancia”, dirigida a conductores para prevenir siniestros viales relacionados con el uso del celular, el consumo de alcohol al manejar, el exceso de velocidad y el estacionamiento en doble fila.

RESULTADOS ADICIONALES DE LA MESA DE SEGURIDAD:

- Protección Civil y Bomberos atendió 144 servicios y realiza la revisión de panteones.

- El Centro de Justicia Municipal mantiene el trabajo comunitario para la reintegración social.

- Finalmente, Inspección y Verificación tuvo como principales reportes los vehículos chatarra.