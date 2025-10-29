Torreón activa blindaje de seguridad ante próximos eventos masivos

Torreón
/ 29 octubre 2025
    Torreón activa blindaje de seguridad ante próximos eventos masivos
    Respecto a la incidencia delictiva, se reportó una disminución en el robo de vehículos y accesorios en el periodo analizado. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

El Director de la Policía detalló que se efectuaron 134 detenciones remitidas al Ministerio Público; GRT sumó 21 detenciones por posesión de narcóticos

TORREÓN, COAH.- La estrategia de seguridad municipal se fortalece con la puesta en marcha de operativos conjuntos y acciones preventivas ante la proximidad de eventos de gran afluencia en Torreón.

Durante la reunión semanal de seguridad, el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, presidió y determinó la implementación de operativos especiales para mantener el orden durante “Viva la Radio”, el concierto de Alejandro Sanz, y las festividades de Halloween y Día de Muertos, solicitando el refuerzo de vigilancia en panteones y reuniones sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: IDEA celebra ‘Entre altares y leyendas: Ecos del más allá’, en honor a Mercedes Murguía

Respecto a la incidencia delictiva, se reportó una disminución en el robo de vehículos y accesorios.

El comisario Alfredo Flores Originales, director de la Policía de Torreón, detalló que se efectuaron 134 detenciones remitidas al Ministerio Público, además de 123 al juez calificador. El Grupo de Reacción Torreón (GRT) sumó 21 detenciones por posesión de narcóticos.

El comisario destacó las acciones de proximidad y la participación en operativos coordinados en bares, alcoholemia, motocicletas y en el ejido Jimulco.

La seguridad vial es reforzada por Martha Alicia Faz Dávila, directora de Tránsito y Vialidad, quien informó sobre la visita de agentes a eventos para impartir educación vial y la difusión de la campaña “Cero Tolerancia”, dirigida a conductores para prevenir siniestros viales relacionados con el uso del celular, el consumo de alcohol al manejar, el exceso de velocidad y el estacionamiento en doble fila.

RESULTADOS ADICIONALES DE LA MESA DE SEGURIDAD:

- Protección Civil y Bomberos atendió 144 servicios y realiza la revisión de panteones.

- El Centro de Justicia Municipal mantiene el trabajo comunitario para la reintegración social.

- Finalmente, Inspección y Verificación tuvo como principales reportes los vehículos chatarra.

Temas


Blindaje
Policía
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

¿Quién? Ya saben quien
true

El PAN debe debatir la eficacia
Las rutas operarán desde las 5:30 de la mañana hasta la última salida a las 5:00 de la tarde.

Ajustan horarios de rutas troncales en Saltillo por mantenimiento, este 31 de octubre
Las complicaciones de salud comenzaron la noche del sábado, después de que el menor cenara quesadillas con pollo.

Saltillo: Aclaran causa de muerte de menor de 8 años, fue peritonitis, no comida en mal estado

Manifestantes portan una efigie del presidente Donald Trump durante una protesta “No Kings” en el centro de Pittsburgh, el sábado 18 de octubre de 2025.

¿Trump gobierna como un rey?
El gobernador Manolo Jiménez prepara una estrategia para posicionar a Coahuila en el mapa del Mundial.

Coahuila lanza su ‘Ruta Mundialista 2026’ para atraer turismo
true

La suerte no juega ningún papel