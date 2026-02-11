Torreón albergará eventos estatales del DIF en 2026
La ciudad será sede del festejo del Día del Niño y de actividades estatales para adultos mayores, en coordinación con el DIF Coahuila
TORREÓN, COAH.- Durante 2026, Torreón será sede de diversos eventos estatales organizados por el Gobierno de Coahuila a través del DIF Estatal, en coordinación con la Administración Municipal y el DIF Torreón, informó la presidenta honoraria del organismo local, Selina Bremer de Cepeda.
Entre las actividades programadas destacan el festejo del Día del Niño, los Juegos Estatales del Adulto Mayor y la Coronación de la Reina Estatal del Adulto Mayor, encuentros que reunirán a familias y participantes de distintos municipios del estado.
La información se dio a conocer durante una reunión de trabajo encabezada por Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, con presidentas, directoras y directores de los sistemas DIF municipales, en la que se presentó el calendario de actividades para este año.
Selina Bremer de Cepeda señaló que fungir como sede de estos eventos permitirá a Torreón mostrar su capacidad organizativa, hospitalidad y trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno.
“Para Torreón es un honor ser sede de estos importantes eventos estatales, en los que se refleja el trabajo conjunto entre el Estado y el Municipio, así como la calidez y compromiso de nuestra gente”, expresó.
Por su parte, la directora general del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, indicó que, por instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González, se mantendrá una coordinación estrecha con el DIF Estatal para garantizar el adecuado desarrollo de cada actividad.
“Trabajaremos de manera conjunta para que estos encuentros se lleven a cabo con orden, seguridad y organización, y sean un ejemplo de la sana convivencia social que distingue a Torreón y a Coahuila”, afirmó.
El primero de los eventos será el festejo del Día del Niño, programado para el mes de abril. Como parte de su planeación, se realizó una reunión de trabajo en Ciudad DIF con la directora de Programas Sociales del DIF Coahuila, Ivonne Espinosa, y representantes de organizaciones civiles, con el objetivo de que la celebración sea incluyente y accesible para todas las niñas y niños.