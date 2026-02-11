Torreón albergará eventos estatales del DIF en 2026

TORREÓN, COAH.- Durante 2026, Torreón será sede de diversos eventos estatales organizados por el Gobierno de Coahuila a través del DIF Estatal, en coordinación con la Administración Municipal y el DIF Torreón, informó la presidenta honoraria del organismo local, Selina Bremer de Cepeda.

Entre las actividades programadas destacan el festejo del Día del Niño, los Juegos Estatales del Adulto Mayor y la Coronación de la Reina Estatal del Adulto Mayor, encuentros que reunirán a familias y participantes de distintos municipios del estado.

La información se dio a conocer durante una reunión de trabajo encabezada por Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, con presidentas, directoras y directores de los sistemas DIF municipales, en la que se presentó el calendario de actividades para este año.

Selina Bremer de Cepeda señaló que fungir como sede de estos eventos permitirá a Torreón mostrar su capacidad organizativa, hospitalidad y trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno.

“Para Torreón es un honor ser sede de estos importantes eventos estatales, en los que se refleja el trabajo conjunto entre el Estado y el Municipio, así como la calidez y compromiso de nuestra gente”, expresó.

Por su parte, la directora general del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, indicó que, por instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González, se mantendrá una coordinación estrecha con el DIF Estatal para garantizar el adecuado desarrollo de cada actividad.