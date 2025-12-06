Torreón: alerta Salud Municipal por incremento de tristeza y estrés por temporada navideña

Torreón
/ 6 diciembre 2025
    Torreón: alerta Salud Municipal por incremento de tristeza y estrés por temporada navideña
    José Manuel Riveroll Duarte explicó el efecto del clima en el estado de ánimo. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La Dirección de Salud de Torreón recomienda atender síntomas persistentes y buscar ayuda profesional

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Salud Municipal lanzó un llamado a la ciudadanía para poner especial atención a su bienestar emocional durante la temporada decembrina, periodo en el que suelen incrementarse los casos de estrés, tristeza y síntomas asociados al Trastorno Afectivo Estacional (TAE).

El titular de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, señaló que el gobierno municipal mantiene como prioridad brindar atención integral a la salud mental de la población, por lo que el área de Psicología Municipal refuerza las acciones de orientación y apoyo durante estas semanas.

Riveroll Duarte explicó que los cambios climáticos influyen directamente en el ánimo. La disminución de luz solar en invierno incrementa la producción de melatonina –hormona relacionada con el sueño– y reduce la serotonina, encargada de regular el estado emocional. Este ajuste biológico genera una mayor vulnerabilidad ante el TAE.

A esta condición se suman factores sociales y culturales propios de la época, como el estrés por compras, compromisos familiares, presión económica o la ausencia de seres queridos, elementos que pueden intensificar síntomas depresivos o de ansiedad.

La Dirección de Salud Municipal subrayó que la depresión no debe normalizarse y que el acompañamiento del entorno cercano es fundamental para detectar a tiempo cualquier cambio significativo en el estado emocional.

Asimismo, recordó que existen psicoterapias efectivas para atender estos padecimientos, como la terapia cognitivo-conductual, la interpersonal y la psicodinámica. Las personas que presenten síntomas persistentes pueden solicitar asesoría al teléfono 871 713 4780.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

