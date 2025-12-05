El Frente por las 40 Horas cuestiona propuesta federal de reducción laboral gradual

Tras la presentación de la iniciativa presidencial para reducir la jornada laboral en México, el Frente Nacional por las 40 Horas —Coahuila— difundió un posicionamiento en el que afirma que el proyecto “rompe con la progresividad del derecho, violenta el descanso y el trabajo digno” y no atiende recomendaciones internacionales en materia laboral.

En el documento, el Frente señaló que la propuesta “ni siquiera garantiza dos días de descanso por cada cinco de trabajo”, pues mantiene el esquema de seis días laborales y no contempla la prima sabatina. Además, apuntó que el proyecto cita a la Organización Internacional del Trabajo, pero “ignora” las recomendaciones emitidas por ese organismo.

La agrupación también cuestionó la aplicación gradual prevista hasta 2030. De acuerdo con su análisis, el recorte de horas propuesto a partir de 2027 deja dudas sobre su efectividad. “¿Esta promesa es real?”, plantearon en el posicionamiento, al considerar que el periodo transitorio podría no traducirse en mejoras inmediatas para las personas trabajadoras.

Otro de los señalamientos se refiere al cómputo de horas extra. El Frente advirtió que la iniciativa permite “legalizar jornadas de 12 horas”, ya que establece hasta cuatro horas diarias o 12 horas semanales, distribuidas en cuatro días, lo que —según el texto— anularía la reducción planteada. Respecto al pago triple, indicaron que “ya no iniciaría a partir de la tercera hora, sino hasta la cuarta”, lo que, en su opinión, podría impactar los ingresos.

La organización subrayó que la efectividad del proyecto dependerá del cumplimiento patronal y de la supervisión institucional. “Sería ingenuo pensar que se respetará la reducción gradual”, señalaron, al solicitar la creación de un órgano de vigilancia popular y obrero autónomo donde puedan presentarse denuncias.

En su cierre, el Frente reiteró sus demandas: reducción inmediata de la jornada a 35 horas, dos días de descanso obligatorios y garantías sin perjuicio salarial. “Si la justicia no es pronta ni expedita, no es justicia”, expresaron al afirmar que su lucha continuará mientras no se atiendan estas exigencias.