Torreón: Alertan por suplantación de monseñor José Luis Escamilla en WhatsApp

A través de un aviso difundido por la Parroquia de los Ángeles, acompañado de una captura de pantalla de una conversación, se advirtió sobre la información falsa que circula a nombre del religioso. En el comunicado se exhortó a la población a extremar precauciones y a comunicarse directamente con las oficinas parroquiales en caso de dudas.

TORREÓN, COAH.- La circulación de mensajes falsos a través de WhatsApp, en los que se utiliza el nombre de monseñor José Luis Escamilla Estrada, vicario general y vocero de la Diócesis de Torreón , motivó una alerta dirigida a la comunidad católica para evitar posibles engaños y fraudes.

La advertencia cobra relevancia ante el riesgo de que personas ajenas a la Iglesia recurran a la identidad de sacerdotes para establecer contacto con feligreses y aprovechar la confianza de la comunidad. Una de las modalidades de fraude mediante estas aplicaciones consiste en hacerse pasar por personas conocidas para solicitar depósitos o transferencias bancarias bajo argumentos de urgencia.

Sin embargo, el aviso difundido por la parroquia no precisa que se hayan realizado solicitudes de dinero ni confirma la existencia de personas afectadas económicamente por estos mensajes.

Ante este tipo de situaciones, se recomienda no proporcionar información personal, contraseñas o códigos de verificación, así como evitar cualquier transferencia bancaria sin antes confirmar la identidad de quien realiza la petición. También se aconseja desconfiar de mensajes que ejerzan presión para obtener una respuesta inmediata, especialmente cuando provengan de números desconocidos.

La recomendación es mantener la precaución y verificar cualquier mensaje sospechoso antes de responder o compartir información, a fin de impedir que el nombre de integrantes de la Iglesia sea utilizado para posibles actos fraudulentos.