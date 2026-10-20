Torreón: Alertan por suplantación de monseñor José Luis Escamilla en WhatsApp

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    Torreón: Alertan por suplantación de monseñor José Luis Escamilla en WhatsApp
    La Parroquia de los Ángeles difundió un aviso gráfico para alertar a la comunidad sobre los mensajes falsos. CORTESÍA

La Parroquia de los Ángeles difundió un aviso por mensajes falsos y pidió a la comunidad católica no caer en engaños; no se han confirmado solicitudes de dinero

TORREÓN, COAH.- La circulación de mensajes falsos a través de WhatsApp, en los que se utiliza el nombre de monseñor José Luis Escamilla Estrada, vicario general y vocero de la Diócesis de Torreón, motivó una alerta dirigida a la comunidad católica para evitar posibles engaños y fraudes.

A través de un aviso difundido por la Parroquia de los Ángeles, acompañado de una captura de pantalla de una conversación, se advirtió sobre la información falsa que circula a nombre del religioso. En el comunicado se exhortó a la población a extremar precauciones y a comunicarse directamente con las oficinas parroquiales en caso de dudas.

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La advertencia cobra relevancia ante el riesgo de que personas ajenas a la Iglesia recurran a la identidad de sacerdotes para establecer contacto con feligreses y aprovechar la confianza de la comunidad. Una de las modalidades de fraude mediante estas aplicaciones consiste en hacerse pasar por personas conocidas para solicitar depósitos o transferencias bancarias bajo argumentos de urgencia.

Sin embargo, el aviso difundido por la parroquia no precisa que se hayan realizado solicitudes de dinero ni confirma la existencia de personas afectadas económicamente por estos mensajes.

Ante este tipo de situaciones, se recomienda no proporcionar información personal, contraseñas o códigos de verificación, así como evitar cualquier transferencia bancaria sin antes confirmar la identidad de quien realiza la petición. También se aconseja desconfiar de mensajes que ejerzan presión para obtener una respuesta inmediata, especialmente cuando provengan de números desconocidos.

La recomendación es mantener la precaución y verificar cualquier mensaje sospechoso antes de responder o compartir información, a fin de impedir que el nombre de integrantes de la Iglesia sea utilizado para posibles actos fraudulentos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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