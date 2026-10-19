Torreón alista condonación total de multas y recargos del predial durante noviembre

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    Torreón alista condonación total de multas y recargos del predial durante noviembre
    La Tesorería Municipal de Torreón prepara un programa para facilitar la regularización de adeudos en predial, pavimento y limpieza. SANDRA GÓMEZ

El Ayuntamiento de Torreón analiza ofrecer durante noviembre descuentos del 100 por ciento en multas y recargos del predial, pavimento y limpieza, aunque todavía no define las fechas ni las condiciones del programa

TORREÓN, COAH.- Los contribuyentes que mantienen adeudos en el impuesto predial podrían acceder durante noviembre a descuentos del 100 por ciento en multas y recargos, como parte de un programa que prepara el Ayuntamiento de Torreón para incentivar la regularización de pagos y brindar facilidades a quienes presentan rezagos en sus contribuciones municipales.

El tesorero municipal, Javier Lechuga Jiménez Labora, informó que actualmente se revisan los alcances de esta estrategia, principalmente el periodo durante el cual permanecerían vigentes los beneficios, tomando como referencia los resultados obtenidos en campañas anteriores.

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Señaló que la propuesta no se limitaría al impuesto predial, pues también contempla la eliminación de multas y recargos generados por adeudos correspondientes a los conceptos de pavimento y limpieza, con la intención de ampliar las oportunidades de regularización para los ciudadanos.

El funcionario explicó que durante noviembre del año pasado se registró una respuesta favorable de los contribuyentes, particularmente el día 16, después del pago de la primera quincena, cuando aumentó la afluencia de personas interesadas en ponerse al corriente con sus obligaciones fiscales.

Otro de los periodos con mayor movimiento se presentó durante los últimos días del mes, comportamiento que ahora es considerado por la Tesorería para establecer las fechas más convenientes y determinar cuánto tiempo podría mantenerse vigente la campaña de descuentos.

Lechuga Jiménez Labora precisó que el programa tendría algunas restricciones, entre ellas la exclusión del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), debido a que esta contribución debe cubrirse al momento de realizar la operación inmobiliaria correspondiente.

Aunque existe la intención de repetir el esquema aplicado en 2025, aclaró que todavía no se ha definido el calendario ni las condiciones bajo las cuales se otorgarían los descuentos.

Por lo pronto, la Tesorería Municipal continúa con la evaluación de la propuesta y será una vez que se autorice el programa cuando el Ayuntamiento informe oficialmente las fechas, los requisitos y los beneficios disponibles para los contribuyentes interesados en regularizar sus adeudos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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