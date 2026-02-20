Torreón alista la carrera Women on the Move 2026 en el marco del 8M

TORREÓN, COAH.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, la ciudad de Torreón se prepara para recibir la carrera atlética recreativa Women on the Move 2026, un evento deportivo con causa que se celebrará el próximo domingo 8 de marzo en el fraccionamiento Almeras.

La competencia, exclusiva para mujeres, contempla distancias de 3 y 5 kilómetros, con el objetivo de fomentar la activación física y fortalecer la sororidad en una fecha emblemática a nivel mundial.

Más allá del componente deportivo, la carrera mantiene un fuerte compromiso social: la totalidad de lo recaudado será donada a la organización Madres Poderosas de La Laguna, asociación civil que brinda apoyo a hijos e hijas de víctimas de feminicidio en la región.

DETALLES DEL EVENTO

INSCRIPCIÓN: El costo es de 300 pesos y el registro se realiza a través de la plataforma Summits.

KIT DE COMPETIDORA: Incluye top conmemorativo, número oficial, chip de cronometraje e hidratación.

ENTREGA DE KITS: Se llevará a cabo el sábado 7 de marzo mediante la presentación de un código QR.

SEGURIDAD: El recorrido contará con vigilancia y apoyo de diversas autoridades locales para garantizar el orden y la integridad de las participantes.

La carrera Women on the Move 2026 se perfila como una jornada deportiva y solidaria que busca visibilizar la fuerza de las mujeres laguneras, al tiempo que contribuye a una causa social de alto impacto en la región.