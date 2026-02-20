Torreón alista la carrera Women on the Move 2026 en el marco del 8M

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 20 febrero 2026
    Torreón alista la carrera Women on the Move 2026 en el marco del 8M
    Las participantes recibirán un kit con top conmemorativo, número oficial y chip de cronometraje, mientras que el recorrido contará con vigilancia de autoridades locales para garantizar la seguridad. SANDRA GÓMEZ

TORREÓN, COAH.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, la ciudad de Torreón se prepara para recibir la carrera atlética recreativa Women on the Move 2026, un evento deportivo con causa que se celebrará el próximo domingo 8 de marzo en el fraccionamiento Almeras.

La competencia, exclusiva para mujeres, contempla distancias de 3 y 5 kilómetros, con el objetivo de fomentar la activación física y fortalecer la sororidad en una fecha emblemática a nivel mundial.

TE PUEDE INTERESAR: Ernestina Godoy, titular de la FGR, llega a Coahuila por visita de Sheinbaum; investigación por Pasta de Conchos ‘sigue abierta’

Más allá del componente deportivo, la carrera mantiene un fuerte compromiso social: la totalidad de lo recaudado será donada a la organización Madres Poderosas de La Laguna, asociación civil que brinda apoyo a hijos e hijas de víctimas de feminicidio en la región.

DETALLES DEL EVENTO

INSCRIPCIÓN: El costo es de 300 pesos y el registro se realiza a través de la plataforma Summits.

KIT DE COMPETIDORA: Incluye top conmemorativo, número oficial, chip de cronometraje e hidratación.

ENTREGA DE KITS: Se llevará a cabo el sábado 7 de marzo mediante la presentación de un código QR.

SEGURIDAD: El recorrido contará con vigilancia y apoyo de diversas autoridades locales para garantizar el orden y la integridad de las participantes.

La carrera Women on the Move 2026 se perfila como una jornada deportiva y solidaria que busca visibilizar la fuerza de las mujeres laguneras, al tiempo que contribuye a una causa social de alto impacto en la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


8M
Carreras
Deportes

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Suma de cruces y pesos

Suma de cruces y pesos
true

Lobatos: Amor a las cumbres
true

POLITICÓN: ¿Cuántos ya cayeron? Municipio de Saltillo enciende alerta por estafa con falsas multas vía SMS
Se sospecha que los reptiles fueron abandonados en el cuerpo de agua de manera ilegal.

Capturan primer cocodrilo en presa Palo Blanco; mantienen operativos de búsqueda en Ramos Arizpe
Con 6 votos a favor y 3 en contra la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles globales del mandatario estadounidense, Donald Trump, asestándole una gran derrota a su agenda económica.

Tumba la Corte Suprema de EU los aranceles de Trump con lo que sacude su agenda económica

La rama femenil y varonil tendrá horarios distintos durante la jornada de evaluación.

UAdeC realizará Try Out de voleibol de playa para estudiantes este 20 de febrero
true

Trump está recaudando miles de millones de dólares en dinero público. Eso no es bueno
true

La disrupción de la IA que estábamos esperando ha llegado