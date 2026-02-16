Torreón alista su primera Feria de Empleo 2026 con más de mil plazas disponibles

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 16 febrero 2026
    Torreón alista su primera Feria de Empleo 2026 con más de mil plazas disponibles
    Las remuneraciones oscilan entre los 10 mil y 25 mil pesos mensuales, ajustándose al perfil y experiencia de los candidatos. SANDRA GÓMEZ

Este viernes 20 de febrero, 30 empresas ofertarán oportunidades laborales para todos los niveles académicos en Torreón

TORREÓN, COAH.- Este viernes 20 de febrero se llevará a cabo la Feria de Empleo 2026 en el gimnasio de la Unidad Deportiva, ubicada en el cruce de Paseo La Rosita y bulevar Revolución, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. El evento reunirá a más de 30 empresas que ofertarán más de mil vacantes para distintos perfiles laborales.

Guillermo Covarrubias Castro, titular del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en La Laguna, informó que la convocatoria está dirigida a personas con todos los niveles de escolaridad, desde educación básica hasta profesionistas con licenciatura e ingeniería.

TE PUEDE INTERESAR: Disfrutó Comercio de Piedras Negras un fin de semana de alta demanda

Precisó que los salarios oscilan entre los 10 mil y 25 mil pesos mensuales, dependiendo del perfil y la experiencia de los candidatos. Entre las vacantes disponibles se encuentran puestos para choferes, cajeros y personal operativo, así como gerencias, ingenieros de procesos y médicos penitenciarios.

El funcionario señaló que la diversidad de ofertas busca concentrar en un solo espacio oportunidades laborales para distintos sectores productivos, facilitando el contacto directo entre empleadores y buscadores de empleo.

Para agilizar el acceso, se recomienda realizar el prerregistro en el portal www.ferias.empleo.gob.mx, lo que permitirá ingresar con mayor rapidez. No obstante, quienes no cuenten con folio podrán registrarse en el lugar con apoyo del personal del SNE en un trámite que toma solo unos minutos.

Se exhorta a los asistentes a llevar entre cinco y ocho copias de su currículum vitae. En el caso de profesionistas, se sugirió adaptar el documento a diferentes áreas como logística, calidad o procesos, con el fin de ampliar las posibilidades de colocación.

El objetivo central de esta feria es reducir la brecha entre el talento local y las vacantes vigentes en la región, fortaleciendo así el mercado laboral en La Laguna.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Familias
Economía
feria del empleo

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Marx Arriaga, un ególatra obsesivo

Marx Arriaga, un ególatra obsesivo
true

De carpas y carperas
Los huesos hablan: Pasta de Conchos, 20 años después

Los huesos hablan: Pasta de Conchos, 20 años después
La lista oficial de números premiados del sorteo especial 309 confirmó que una de las series del premio mayor fue vendida en Coahuila.

Premio mayor de la Lotería Nacional vuelve a caer en Coahuila; ahora en Acuña
Crew-12 tendrá una duración estimada de nueve meses, superior al medio año habitual del programa comercial.

Llega misión Crew-12 a la Estación Espacial Internacional a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX
Saltillo Soccer remontó tras el empate de la visita en el segundo tiempo.

Saltillo Soccer suma tres puntos y lidera su grupo en la Tercera División
Instalaciones del Aeropuerto Internacional de El Paso durante la restricción de vuelos de 10 días, una medida extraordinaria que el administrador de la FAA tomó para evitar posibles “víctimas mortales”.

Dentro de la debacle que llevó al cierre del espacio aéreo de El Paso
Una calle concurrida en Yaundé, la capital de Camerún, ciudad a la que fueron enviados nueve migrantes bajo un acuerdo de deportación secreto.

EU deporta a 9 migrantes en secreto, sin considerar sus protecciones legales