Torreón alista su primera Feria de Empleo 2026 con más de mil plazas disponibles

TORREÓN, COAH.- Este viernes 20 de febrero se llevará a cabo la Feria de Empleo 2026 en el gimnasio de la Unidad Deportiva, ubicada en el cruce de Paseo La Rosita y bulevar Revolución, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. El evento reunirá a más de 30 empresas que ofertarán más de mil vacantes para distintos perfiles laborales.

Guillermo Covarrubias Castro, titular del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en La Laguna, informó que la convocatoria está dirigida a personas con todos los niveles de escolaridad, desde educación básica hasta profesionistas con licenciatura e ingeniería.

Precisó que los salarios oscilan entre los 10 mil y 25 mil pesos mensuales, dependiendo del perfil y la experiencia de los candidatos. Entre las vacantes disponibles se encuentran puestos para choferes, cajeros y personal operativo, así como gerencias, ingenieros de procesos y médicos penitenciarios.

El funcionario señaló que la diversidad de ofertas busca concentrar en un solo espacio oportunidades laborales para distintos sectores productivos, facilitando el contacto directo entre empleadores y buscadores de empleo.

Para agilizar el acceso, se recomienda realizar el prerregistro en el portal www.ferias.empleo.gob.mx, lo que permitirá ingresar con mayor rapidez. No obstante, quienes no cuenten con folio podrán registrarse en el lugar con apoyo del personal del SNE en un trámite que toma solo unos minutos.

Se exhorta a los asistentes a llevar entre cinco y ocho copias de su currículum vitae. En el caso de profesionistas, se sugirió adaptar el documento a diferentes áreas como logística, calidad o procesos, con el fin de ampliar las posibilidades de colocación.

El objetivo central de esta feria es reducir la brecha entre el talento local y las vacantes vigentes en la región, fortaleciendo así el mercado laboral en La Laguna.