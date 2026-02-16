Torreón: Anuncian fechas de pago para beca Rita Cetina y apertura de registro en primarias

Torreón
/ 16 febrero 2026
    Torreón: Anuncian fechas de pago para beca Rita Cetina y apertura de registro en primarias
    En Coahuila se desplegarán asambleas informativas en mil 656 planteles de primaria. SANDRA GÓMEZ

El registro es gratuito y exclusivamente en línea, se solicita la CURP, comprobante de domicilio, identificación del tutor y la CCT de la escuela

TORREÓN, COAH.- La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar oficializó el calendario de pagos para el primer bimestre de 2026, junto con el lanzamiento del registro para el apoyo de útiles y uniformes “Rita Cetina” en nivel primaria.

Para secundaria, los beneficiarios ya pueden consultar las fechas de depósito en canales oficiales, recordando que el apoyo base es de mil 900 pesos por familia, con un extra de 700 pesos por cada hijo adicional en ese nivel.

En Coahuila se desplegarán asambleas informativas en mil 656 planteles de primaria, para asesorar a los tutores sobre el proceso de solicitud para alumnos de primero a sexto grado.

Las autoridades subrayaron que el registro es gratuito y exclusivamente en línea a través de www.becaritacetina.gob.mx, solicitando documentos como CURP, comprobante de domicilio e identificación del tutor, así como la CCT de la escuela.

Finalmente, se informó que quienes obtuvieron su tarjeta en enero recibirán pagos retroactivos de 2025.

En el caso de las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, los depósitos de 2026 se regularizarán en abril, tras la actualización de las matrículas escolares.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

