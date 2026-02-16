Torreón: Anuncian fechas de pago para beca Rita Cetina y apertura de registro en primarias

TORREÓN, COAH.- La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar oficializó el calendario de pagos para el primer bimestre de 2026, junto con el lanzamiento del registro para el apoyo de útiles y uniformes “Rita Cetina” en nivel primaria.

Para secundaria, los beneficiarios ya pueden consultar las fechas de depósito en canales oficiales, recordando que el apoyo base es de mil 900 pesos por familia, con un extra de 700 pesos por cada hijo adicional en ese nivel.

En Coahuila se desplegarán asambleas informativas en mil 656 planteles de primaria, para asesorar a los tutores sobre el proceso de solicitud para alumnos de primero a sexto grado.

Las autoridades subrayaron que el registro es gratuito y exclusivamente en línea a través de www.becaritacetina.gob.mx, solicitando documentos como CURP, comprobante de domicilio e identificación del tutor, así como la CCT de la escuela.

Finalmente, se informó que quienes obtuvieron su tarjeta en enero recibirán pagos retroactivos de 2025.

En el caso de las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, los depósitos de 2026 se regularizarán en abril, tras la actualización de las matrículas escolares.