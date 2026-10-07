Torreón: aplicarán más de 13 mil metros cuadrados de microcarpeta asfáltica en la Eduardo Guerra

TORREÓN, COAH.- Una superficie de 13 mil 282 metros cuadrados de vialidades será intervenida con microcarpeta asfáltica en la colonia Eduardo Guerra, como parte de las acciones de rehabilitación que desarrolla el Ayuntamiento de Torreón para mejorar las condiciones de circulación en distintos sectores de la ciudad. Durante un recorrido de supervisión realizado este miércoles, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís constató el avance de las labores a cargo del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), cuya programación contempla trabajos del 7 al 20 de octubre.

La intervención comprende tramos de las avenidas Tercera, Cuarta, Quinta y Séptima, además de las calles G, I y N, donde se busca recuperar las condiciones de la superficie de rodamiento y ofrecer mayor seguridad a automovilistas y demás usuarios de la vía pública. Para la ejecución de estas labores se utilizan las nuevas máquinas micropavimentadoras adquiridas para fortalecer la capacidad operativa del municipio, equipos que permiten preparar y colocar la mezcla asfáltica directamente en las zonas intervenidas. Estas acciones forman parte del programa ¡A Darle Parejo!, puesto en marcha recientemente en la colonia Eduardo Guerra con la participación del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el presidente municipal.

Riquelme Solís señaló que la estrategia contempla mantener una atención permanente al deterioro de las calles, mediante una programación que permita intervenir las vialidades con mayores necesidades de mantenimiento. Indicó que, además de los trabajos previamente contemplados, se dará prioridad a los puntos donde se han registrado afectaciones a consecuencia de las lluvias recientes, así como a los reportes presentados por habitantes de diferentes colonias. El edil destacó que la recuperación de la infraestructura vial representa una de las principales demandas ciudadanas, por lo que consideró necesario dar continuidad a las labores de mantenimiento y verificar que las intervenciones cumplan con los procedimientos establecidos. Asimismo, explicó que la aplicación de microcarpeta requiere mantener cerrados temporalmente los tramos donde operan las cuadrillas, con el propósito de facilitar las maniobras y garantizar condiciones adecuadas durante la ejecución de los trabajos. Ante estas restricciones, las autoridades municipales solicitaron a los conductores anticipar sus recorridos, considerar rutas alternas y atender los señalamientos preventivos instalados en las áreas intervenidas, a fin de evitar contratiempos y reducir riesgos mientras concluyen las labores de rehabilitación.