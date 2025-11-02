Torreón apuesta por ciudades inteligentes centradas en las personas

Torreón
/ 2 noviembre 2025
    Torreón apuesta por ciudades inteligentes centradas en las personas
    El IMPLAN Torreón impulsa estrategias de planeación urbana alineadas con la Agenda 2030. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El Implan conmemora el Día Mundial de las Ciudades con acciones alineadas a la sostenibilidad y la innovación urbana

TORREÓN, COAH.- En el marco del Día Mundial de las Ciudades, establecido por la ONU cada 31 de octubre, el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan) se sumó a la conmemoración con el lema “Ciudades inteligentes centradas en las personas”.

El titular del Implan, Eduardo Terrazas Ramos, destacó que esta fecha invita a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las urbes en temas como desarrollo sostenible, movilidad, vivienda, medio ambiente y equidad social.

Siguiendo las directrices del alcalde Román Cepeda, el Instituto trabaja en diversos proyectos que apuntan a fortalecer la planeación y la innovación urbana, con enfoques en gobierno digital, seguridad, transporte, servicios públicos y desarrollo regional.

“El futuro de Torreón depende de cómo planifiquemos hoy nuestras acciones. Queremos una ciudad ordenada, inclusiva y resiliente, donde el crecimiento económico se combine con sostenibilidad y bienestar”, afirmó Terrazas Ramos.

El Implan reafirmó su compromiso de generar estrategias y datos que impulsen una planeación urbana integral, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, en particular el ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.

Con estas acciones, el organismo busca consolidar una cultura de la planeación en Torreón, fomentar la participación ciudadana y promover políticas públicas basadas en evidencia, que conduzcan a una ciudad más habitable, segura y competitiva.

Temas


Urbanismo
Vialidad

Localizaciones


Torreón

true

Moisés Rodríguez

