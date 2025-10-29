Torreón: Arrestan al ex portero del Santos, Jonathan Orozco, por percance vial de hace dos años (video)
El ex arquero fue aprehendido durante una reliquia en honor a San Judas Tadeo, tras una demanda por daños no cubiertos
TORREÓN, COAH.- El ex guardameta Jonathan Orozco fue detenido la tarde del martes en Torreón debido a un proceso legal pendiente relacionado con un accidente vial ocurrido hace alrededor de dos años en esta ciudad.
De acuerdo con versiones cercanas al caso, al momento del percance Orozco no contaba con seguro vigente para cubrir los daños ocasionados, motivo por el cual la parte afectada interpuso una demanda que permaneció activa hasta exigirse la reparación del daño.
La aprehensión se realizó durante la reliquia que el ex futbolista organizó en honor a San Judas Tadeo, donde fue localizado por las autoridades y trasladado posteriormente al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Torreón.
Fuentes judiciales estiman que el monto a cubrir para resarcir los daños ronda los 300 mil pesos.
Tras permanecer bajo custodia durante la noche, Orozco recuperó su libertad este miércoles al mediodía, una vez que su situación legal fue atendida.
Jonathan Orozco, reconocido por su trayectoria en clubes como Monterrey y Santos Laguna, fue figura destacada en el fútbol mexicano, logrando campeonatos de Liga MX y consolidándose como uno de los porteros más consistentes de su generación.