Torreón: Avanza adecuación de nuevas oficinas para mejorar atención a contribuyentes

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 15 febrero 2026
    Torreón: Avanza adecuación de nuevas oficinas para mejorar atención a contribuyentes
    El proyecto busca brindar una atención más cómoda y eficiente a los contribuyentes. CORTESÍA

Las oficinas serán reubicadas en el edificio que antes ocupaban los Tribunales Municipales

Con el objetivo de brindar una atención más cómoda y eficiente a los contribuyentes, la Dirección de Obras Públicas del Municipio avanza en la adecuación de las nuevas oficinas de la Jefatura de Garantías, así como de Inspección y Verificación, las cuales serán reubicadas en el inmueble que anteriormente albergaba a los Tribunales Municipales.

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, informó que por indicaciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, se trabaja en dignificar tanto el trato a los contribuyentes como las condiciones laborales del personal municipal.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón refuerza seguridad en transporte público con capacitación contra la violencia de género

En ese sentido, explicó que se determinó trasladar las oficinas de Garantías —actualmente ubicadas en el segundo nivel del estacionamiento de la Presidencia Municipal— y las de Inspección y Verificación —situadas en el quinto piso del mismo edificio— al inmueble localizado sobre la calle Delicias, entre la prolongación calzada Colón y la calle Degollado.

El funcionario detalló que el edificio presenta buenas condiciones estructurales, por lo que actualmente se realizan adecuaciones internas para habilitar módulos de atención funcionales.

$!Las actuales oficinas se encuentran en el estacionamiento y quinto piso de la Presidencia Municipal.
Las actuales oficinas se encuentran en el estacionamiento y quinto piso de la Presidencia Municipal. CORTESÍA

Entre los trabajos destacan la fabricación y colocación de muros de tablaroca, instalación de cancelería de aluminio y la renovación de instalaciones eléctricas, acciones que permitirán una operación más eficiente de ambas dependencias.

Asimismo, se llevan a cabo mejoras en la fachada mediante la colocación de piedra galarza y la aplicación de estuco en muros de hasta ocho metros de altura, además de la fabricación y montaje de una estructura metálica.

TE PUEDE INTERESAR: Impulsa Torreón profesionalización del servicio público con alianzas académicas y promociones especiales

De manera complementaria, también se realizan labores de jardinería, instalación de bolardos y la habilitación de una cochera eléctrica.

Von Bertrab Saracho señaló que esta reubicación facilitará el acceso a los contribuyentes que acuden a realizar pagos de garantías o trámites relacionados con Inspección y Verificación, al contar con un mayor número de ventanillas de atención y un espacio de estacionamiento más amplio y accesible.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Burocracia
Ciudades

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En 2025, México alcanzó 204 inversiones provenientes de 20 países, por un valor de 9 mil 263.89 millones de dólares.

Cuarto en inversión y segundo en empleos: el balance del sector automotriz de Coahuila
Coahuila está entre los estados que en 2026 no han registrado ningún contagio de sarampión.

Coahuila refuerza cerco contra el sarampión: suman 23 casos sospechosos
El edificio, construido en 1898, fue oficialmente nombrado recinto “Libertad, Igualdad y Fraternidad”. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA

Logia Masónica coahuilense refuerza su legado histórico: Develan placa en centenario templo de Saltillo
Augusto Ramos Melo aspira a dirigir la Canacar a nivel nacional.

El saltillense Augusto Ramos Melo se perfila para presidir CANACAR
¡Por fin...! Cita en el IMSS

¡Por fin...! Cita en el IMSS
Julio Scherer Ibarra: ¡Chuza!

Julio Scherer Ibarra: ¡Chuza!
Saltillo es la ciudad de Coahuila con más personas sancionadas por violencia contra las mujeres.

Coahuila acumula más de mil 500 personas sancionadas por violencia contra las mujeres

El nuevo plazo para parar labores por parte del sindicato administrativo de la UAAAN, es el 17 de abril, de no llegar a un acuerdo con Rectoría.

Saltillo: Se salva la Narro de huelga... por ahora