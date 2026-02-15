Torreón: Avanza adecuación de nuevas oficinas para mejorar atención a contribuyentes
Las oficinas serán reubicadas en el edificio que antes ocupaban los Tribunales Municipales
Con el objetivo de brindar una atención más cómoda y eficiente a los contribuyentes, la Dirección de Obras Públicas del Municipio avanza en la adecuación de las nuevas oficinas de la Jefatura de Garantías, así como de Inspección y Verificación, las cuales serán reubicadas en el inmueble que anteriormente albergaba a los Tribunales Municipales.
El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, informó que por indicaciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, se trabaja en dignificar tanto el trato a los contribuyentes como las condiciones laborales del personal municipal.
En ese sentido, explicó que se determinó trasladar las oficinas de Garantías —actualmente ubicadas en el segundo nivel del estacionamiento de la Presidencia Municipal— y las de Inspección y Verificación —situadas en el quinto piso del mismo edificio— al inmueble localizado sobre la calle Delicias, entre la prolongación calzada Colón y la calle Degollado.
El funcionario detalló que el edificio presenta buenas condiciones estructurales, por lo que actualmente se realizan adecuaciones internas para habilitar módulos de atención funcionales.
Entre los trabajos destacan la fabricación y colocación de muros de tablaroca, instalación de cancelería de aluminio y la renovación de instalaciones eléctricas, acciones que permitirán una operación más eficiente de ambas dependencias.
Asimismo, se llevan a cabo mejoras en la fachada mediante la colocación de piedra galarza y la aplicación de estuco en muros de hasta ocho metros de altura, además de la fabricación y montaje de una estructura metálica.
De manera complementaria, también se realizan labores de jardinería, instalación de bolardos y la habilitación de una cochera eléctrica.
Von Bertrab Saracho señaló que esta reubicación facilitará el acceso a los contribuyentes que acuden a realizar pagos de garantías o trámites relacionados con Inspección y Verificación, al contar con un mayor número de ventanillas de atención y un espacio de estacionamiento más amplio y accesible.