Torreón: Avanza adecuación de nuevas oficinas para mejorar atención a contribuyentes

Con el objetivo de brindar una atención más cómoda y eficiente a los contribuyentes, la Dirección de Obras Públicas del Municipio avanza en la adecuación de las nuevas oficinas de la Jefatura de Garantías, así como de Inspección y Verificación, las cuales serán reubicadas en el inmueble que anteriormente albergaba a los Tribunales Municipales.

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, informó que por indicaciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, se trabaja en dignificar tanto el trato a los contribuyentes como las condiciones laborales del personal municipal.

En ese sentido, explicó que se determinó trasladar las oficinas de Garantías —actualmente ubicadas en el segundo nivel del estacionamiento de la Presidencia Municipal— y las de Inspección y Verificación —situadas en el quinto piso del mismo edificio— al inmueble localizado sobre la calle Delicias, entre la prolongación calzada Colón y la calle Degollado.

El funcionario detalló que el edificio presenta buenas condiciones estructurales, por lo que actualmente se realizan adecuaciones internas para habilitar módulos de atención funcionales.