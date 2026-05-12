Torreón: bloquean calles para exigir que le nieguen amparo a exnotario acusado de fraude

El bloqueo tuvo lugar en los juzgados federales ubicados sobre la calzada Colón, en el Centro de Torreón. Con lonas en mano, exigieron a las autoridades judiciales no conceder el amparo al exnotario público Fernando Nicolás “N”, quien cuenta con una orden de extradición por su probable responsabilidad en el delito de fraude.

Afectados por el fraude inmobiliario presuntamente cometido por un exnotario de Torreón se manifestaron frente a los juzgados federales, donde bloquearon calles ante el intento del acusado de obtener un amparo.

De acuerdo con los afectados, decenas de personas entregaron dinero para la adquisición de terrenos y viviendas que formaban parte del esquema denunciado.

En la lista de acuerdos del juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, se encontraba para revisión el expediente del exnotario con la intención de tramitar un amparo en la justicia federal.

Alfonso Serrano, uno de los afectados, exigió a los jueces no conceder el amparo, al señalar que son decenas las víctimas del llamado “cártel inmobiliario”.

Desde hace al menos un año, diversos afectados en la compra de terrenos y casas han denunciado haber sido víctimas de fraude en el que presuntamente participó el exnotario Fernando Nicolás “N”, al dar fe de la propiedad de inmuebles vinculados al entramado denunciado.