Torreón: bloquean calles para exigir que le nieguen amparo a exnotario acusado de fraude

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    Torreón: bloquean calles para exigir que le nieguen amparo a exnotario acusado de fraude
    Con lonas y consignas, los manifestantes pidieron negar un amparo al exnotario Fernando Nicolás “N”. FRANCISCO RODRÍGUEZ
    Torreón: bloquean calles para exigir que le nieguen amparo a exnotario acusado de fraude
    Afectados por presunto fraude inmobiliario se manifestaron frente a los juzgados federales de Torreón para exigir avances en el caso. FRANCISCO RODRÍGUEZ
    Torreón: bloquean calles para exigir que le nieguen amparo a exnotario acusado de fraude
    Los inconformes bloquearon vialidades en el Centro de Torreón durante la protesta por el caso de fraude inmobiliario. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Los manifestantes bloquearon calles frente a los juzgados federales para exigir que no se conceda un amparo al exnotario Fernando Nicolás “N”, señalado por presunto fraude inmobiliario

Afectados por el fraude inmobiliario presuntamente cometido por un exnotario de Torreón se manifestaron frente a los juzgados federales, donde bloquearon calles ante el intento del acusado de obtener un amparo.

El bloqueo tuvo lugar en los juzgados federales ubicados sobre la calzada Colón, en el Centro de Torreón. Con lonas en mano, exigieron a las autoridades judiciales no conceder el amparo al exnotario público Fernando Nicolás “N”, quien cuenta con una orden de extradición por su probable responsabilidad en el delito de fraude.

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De acuerdo con los afectados, decenas de personas entregaron dinero para la adquisición de terrenos y viviendas que formaban parte del esquema denunciado.

En la lista de acuerdos del juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, se encontraba para revisión el expediente del exnotario con la intención de tramitar un amparo en la justicia federal.

Alfonso Serrano, uno de los afectados, exigió a los jueces no conceder el amparo, al señalar que son decenas las víctimas del llamado “cártel inmobiliario”.

Desde hace al menos un año, diversos afectados en la compra de terrenos y casas han denunciado haber sido víctimas de fraude en el que presuntamente participó el exnotario Fernando Nicolás “N”, al dar fe de la propiedad de inmuebles vinculados al entramado denunciado.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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