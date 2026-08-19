Torreón busca renovar la mitad de sus bombas de agua; reportan mejora en el abasto

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    Torreón busca renovar la mitad de sus bombas de agua; reportan mejora en el abasto
    Miguel Ángel Riquelme informó que el plan contempla renovar cerca de la mitad de las 96 bombas que integran el sistema municipal de agua. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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El alcalde Miguel Ángel Riquelme señaló que sectores atendidos anteriormente con pipas ya reciben agua por la red; el Pozo Periodistas quedaría conectado en dos semanas

TORREÓN, COAH.- La estrategia de renovación de pozos impulsada por Simas Torreón ha permitido estabilizar la distribución de agua potable en sectores que padecían desabasto desde hace meses, afirmó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

El presidente municipal señaló que la evaluación más reciente del organismo operador muestra un balance positivo, con una disminución en los reportes vecinales conforme avanzan los trabajos.

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Indicó que diversas colonias que anteriormente debían ser abastecidas mediante camiones cisterna ya reciben agua de manera regular a través de la red.

Entre los trabajos en proceso destacó la interconexión del Pozo Periodistas, la cual se prevé concluir en aproximadamente dos semanas. Esta infraestructura permitirá reforzar el suministro en el suroriente de Torreón, particularmente en sectores como la colonia Latinoamericano y sus alrededores.

Riquelme Solís explicó que la intervención en los pozos no consiste únicamente en reparar los equipos existentes, sino en sustituir distintos componentes. En cada punto se instalan bombas de paquete y se realizan cambios de tubería y nuevos trabajos de soldadura.

BUSCAN REDUCIR TIEMPOS DE REPARACIÓN

Detalló que anteriormente era necesario retirar los equipos para repararlos fuera del sitio, proceso que podía prolongarse hasta tres semanas entre el traslado y el restablecimiento del servicio.

Con el esquema actual, explicó, se instala maquinaria nueva de manera inmediata, lo que permite reducir el tiempo de suspensión y agilizar la recuperación del suministro.

El alcalde añadió que el proyecto contempla renovar cerca del 50 por ciento de las 96 bombas que forman parte del sistema municipal, combinando trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.

Riquelme Solís sostuvo que actualmente se reportan mejores condiciones de operación en gran parte de la ciudad y confió en que, una vez concluida la conexión del Pozo Periodistas, disminuyan los problemas de abasto que todavía persisten en colonias del suroriente.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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