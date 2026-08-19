Torreón busca renovar la mitad de sus bombas de agua; reportan mejora en el abasto

El presidente municipal señaló que la evaluación más reciente del organismo operador muestra un balance positivo, con una disminución en los reportes vecinales conforme avanzan los trabajos.

TORREÓN, COAH.- La estrategia de renovación de pozos impulsada por Simas Torreón ha permitido estabilizar la distribución de agua potable en sectores que padecían desabasto desde hace meses, afirmó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

Indicó que diversas colonias que anteriormente debían ser abastecidas mediante camiones cisterna ya reciben agua de manera regular a través de la red.

Entre los trabajos en proceso destacó la interconexión del Pozo Periodistas, la cual se prevé concluir en aproximadamente dos semanas. Esta infraestructura permitirá reforzar el suministro en el suroriente de Torreón, particularmente en sectores como la colonia Latinoamericano y sus alrededores.

Riquelme Solís explicó que la intervención en los pozos no consiste únicamente en reparar los equipos existentes, sino en sustituir distintos componentes. En cada punto se instalan bombas de paquete y se realizan cambios de tubería y nuevos trabajos de soldadura.

BUSCAN REDUCIR TIEMPOS DE REPARACIÓN

Detalló que anteriormente era necesario retirar los equipos para repararlos fuera del sitio, proceso que podía prolongarse hasta tres semanas entre el traslado y el restablecimiento del servicio.

Con el esquema actual, explicó, se instala maquinaria nueva de manera inmediata, lo que permite reducir el tiempo de suspensión y agilizar la recuperación del suministro.

El alcalde añadió que el proyecto contempla renovar cerca del 50 por ciento de las 96 bombas que forman parte del sistema municipal, combinando trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.

Riquelme Solís sostuvo que actualmente se reportan mejores condiciones de operación en gran parte de la ciudad y confió en que, una vez concluida la conexión del Pozo Periodistas, disminuyan los problemas de abasto que todavía persisten en colonias del suroriente.