Torreón proyecta rehabilitar planta tratadora y construir nuevas instalaciones

TORREÓN, COAH.- La siguiente fase del programa para modernizar la infraestructura hidráulica en Torreón contemplará la rehabilitación de la planta tratadora de aguas residuales y la construcción de nuevas instalaciones en diversos puntos, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. El munícipe enfatizó la necesidad de intervenir antes de que comience la temporada de lluvias, con el objetivo de prevenir complicaciones en la red sanitaria.

Tras los trabajos realizados en la recuperación de pozos para garantizar el suministro de agua potable, indicó que la atención se concentrará ahora en mejorar el funcionamiento de los cárcamos y de la planta de tratamiento. De acuerdo con el alcalde, el desgaste de estos equipos dificulta actualmente la salida del agua residual y genera problemas de acumulación en distintas zonas del municipio. Riquelme Solís detalló que se trabaja en un diseño técnico enfocado en reparar los motores de la planta principal. Además, se evalúa la licitación y concesión de plantas de menor tamaño distribuidas estratégicamente en la ciudad. Con este esquema se busca repartir el volumen de agua que actualmente se concentra en una sola planta y mejorar la capacidad de saneamiento. ANALIZAN NUEVO ESQUEMA DE TRATAMIENTO El análisis está a cargo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón y se prevé que concluya en aproximadamente un mes. La propuesta contempla dejar atrás el esquema de una sola planta centralizada y contar con infraestructura distribuida en diferentes sectores de la ciudad.

El alcalde explicó que algunos cárcamos operan por debajo de la presión requerida para bombear el agua hacia la planta, lo que ocasiona retrasos e incluso retornos de aguas negras. Entre los puntos con mayores problemas mencionó los cárcamos de La Joya y Bravo, para los cuales ya se gestionó la adquisición de nuevos motores. BUSCAN ANTICIPARSE A LAS LLUVIAS Riquelme Solís advirtió que las precipitaciones aumentarán la exigencia sobre el sistema de alcantarillado, por lo que consideró necesario acelerar las reparaciones para evitar anegaciones y permitir que el caudal llegue correctamente al proceso de tratamiento. Explicó que el objetivo es que posteriormente el agua tratada pueda reutilizarse para riego. Finalmente, señaló que esta planeación se realiza de manera simultánea con las labores habituales de mantenimiento de Simas Torreón, a fin de atender las necesidades actuales mientras se prepara la modernización del sistema de saneamiento.