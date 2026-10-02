FGE: No se han presentado los padres de los jóvenes detenidos por el ataque en secundaria de La Unión, Torreón

La Fiscalía General del Estado confirmó este viernes que, a un día de la detención de los jóvenes señalados por el ataque a la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, sus padres no se han presentado para brindar acompañamiento. Luego de recibir el reporte de una agresión, mientras se desarrollaban las actividades académicas, autoridades ingresaron al plantel donde los hermanos habrían lanzado petardos y utilizado machetes contra el personal escolar y sus estudiantes. Como saldo del ataque, se registró el fallecimiento de la subdirectora, así como lesiones en dos maestros, un alumno y una mujer.

Hasta el momento, ni los padres ni otros familiares de los detenidos se han reportado ante las autoridades. La dependencia también informó que los jóvenes no han proporcionado datos sobre el paradero de sus padres. La secretaria de la Mujer en Coahuila, Mayra Valdés, consideró que el caso obliga a un análisis sobre el trabajo de los padres en los hogares y la vigilancia del actuar de los hijos en redes sociales. “Somos los padres los que tenemos que estar al pendiente de a dónde se conecta mi hijo, qué videojuegos está viendo, en qué redes sociales está participando. Esa responsabilidad es de padres, no podemos culpar a las instituciones educativas porque ellas son solo un complemento”, dijo.

Valdés señaló que la falta de atención a los jóvenes ya existía desde la educación en el hogar. Incluso, agregó, no se detectaron los mensajes previos que fueron difundidos abiertamente en los que se anunciaba el ataque. “Hasta dónde como mamás estamos enteradas de lo que hacen nuestros hijos cuando van a una fiesta, si les revisamos el celular, si checamos sus conversaciones. Más porque hubo una publicación previa de ellos en redes donde manifestaban una situación como la que hicieron, donde había una fotografía de lo que se iban a poner, las armas que iban a utilizar, entonces, como padres ¿dónde estamos?”, puntualizó.

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