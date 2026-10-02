FGE: No se han presentado los padres de los jóvenes detenidos por el ataque en secundaria de La Unión, Torreón

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Coahuila
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    FGE: No se han presentado los padres de los jóvenes detenidos por el ataque en secundaria de La Unión, Torreón
    Los detenidos fueron trasladados por corporaciones de seguridad tras el ataque. Hasta el momento, sus familiares no se han presentado ante las autoridades. EL UNIVERSAL

La Fiscalía General del Estado confirmó que los jóvenes no han proporcionado datos sobre el paradero de sus padres; Mayra Valdés llamó a revisar la vigilancia en el hogar

La Fiscalía General del Estado confirmó este viernes que, a un día de la detención de los jóvenes señalados por el ataque a la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, sus padres no se han presentado para brindar acompañamiento.

Luego de recibir el reporte de una agresión, mientras se desarrollaban las actividades académicas, autoridades ingresaron al plantel donde los hermanos habrían lanzado petardos y utilizado machetes contra el personal escolar y sus estudiantes. Como saldo del ataque, se registró el fallecimiento de la subdirectora, así como lesiones en dos maestros, un alumno y una mujer.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/federacion-mantiene-atencion-a-heridos-por-ataque-en-secundaria-de-torreon-GO23875407

Hasta el momento, ni los padres ni otros familiares de los detenidos se han reportado ante las autoridades. La dependencia también informó que los jóvenes no han proporcionado datos sobre el paradero de sus padres.

La secretaria de la Mujer en Coahuila, Mayra Valdés, consideró que el caso obliga a un análisis sobre el trabajo de los padres en los hogares y la vigilancia del actuar de los hijos en redes sociales.

“Somos los padres los que tenemos que estar al pendiente de a dónde se conecta mi hijo, qué videojuegos está viendo, en qué redes sociales está participando. Esa responsabilidad es de padres, no podemos culpar a las instituciones educativas porque ellas son solo un complemento”, dijo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/hermanos-detenidos-por-ataque-en-la-secundaria-13-de-la-union-en-torreon-podrian-alcanzar-hasta-60-anos-de-carcel-KO23874709

Valdés señaló que la falta de atención a los jóvenes ya existía desde la educación en el hogar. Incluso, agregó, no se detectaron los mensajes previos que fueron difundidos abiertamente en los que se anunciaba el ataque.

“Hasta dónde como mamás estamos enteradas de lo que hacen nuestros hijos cuando van a una fiesta, si les revisamos el celular, si checamos sus conversaciones. Más porque hubo una publicación previa de ellos en redes donde manifestaban una situación como la que hicieron, donde había una fotografía de lo que se iban a poner, las armas que iban a utilizar, entonces, como padres ¿dónde estamos?”, puntualizó.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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