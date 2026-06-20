Torreón celebrará el quinto aniversario del Make Music Day con conciertos gratuitos

TORREÓN, COAH.- Con conciertos gratuitos, clínicas musicales y actividades para todas las edades, Torreón celebrará este domingo 21 de junio el quinto aniversario del Make Music Day México. Se trata de una jornada internacional que convertirá calles, plazas y recintos culturales de la ciudad en escenarios abiertos al público. El director de Turismo Municipal, Guillermo Martínez Ávila, destacó que el evento ofrecerá una programación gratuita y accesible. Además, incluirá propuestas de diversos géneros musicales y actividades didácticas dirigidas a públicos de todas las edades.

Las actividades iniciarán a las 10:00 horas en el Paseo Colón, en el cruce de avenida Abasolo y calzada Colón. En ese punto se presentará la marimba del Instituto Municipal de Música (INMUS). También participarán la Banda Municipal de Torreón y la agrupación de rock Violeta. A unos metros, el estacionamiento del Instituto Municipal de Cultura y Educación albergará un mercado de vinilos. Asimismo, habrá demostraciones en vivo a cargo de DJ de La Laguna. La programación continuará a las 11:00 horas en el Museo Arocena, donde el Grupo DIME presentará el espectáculo conceptual Barroco vs música de los 70s. De manera simultánea, el INMUS ofrecerá dos clínicas profesionales. Una será de batería, impartida por el percusionista Fede Caballero, y otra de guitarra, a cargo del productor y educador Christian Bernadac. Por la tarde, a partir de las 16:00 horas, Plaza Cuatro Caminos recibirá las presentaciones de Kilambé y Raadio Marshalls. Más tarde, a las 18:00 horas, el Teatro Nazas será sede del concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Torreón.

Los sonidos contemporáneos también tendrán espacio dentro del festival. Desde las 18:30 horas, la Terraza Arocena presentará un escenario de Indie Rock con Shire Lagoon, Grandma’s Gift, Lino Sullivan y los Hijos del Sol. Mientras tanto, el Foro Morelos contará con las actuaciones de Marcel Daimon, Transición, Odes y Alegato. Quienes prefieran una atmósfera más íntima podrán acudir al Canal de la Perla, donde se presentará Juan Barrios con una propuesta de jazz. Posteriormente se contará con la participación del DJ Borja Pareja. Además, a las 18:30 horas, la Alameda Zaragoza reunirá a artistas laguneros encabezados por Mi Barrio Colombiano, Liberato y El Orkestón Loko. Make Music Day es una celebración internacional que se realiza simultáneamente en miles de ciudades del mundo. Su propósito es promover el acceso universal a la cultura y fortalecer el talento local. Con ello, en este 2026 se consolida el quinto año de actividades del festival en Torreón.

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