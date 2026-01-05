Torreón: cierra 2025 con éxito programa de servicio social juvenil; prevén 400 participantes para el nuevo semestre

TORREÓN, COAH.- La Dirección de la Juventud en Torreón informó el cierre exitoso del programa de servicio social correspondiente al año 2025, el cual contó con la participación de 150 estudiantes de diversas instituciones educativas de la ciudad. Para el primer semestre de 2026, la dependencia proyecta un incremento significativo, al esperar recibir a aproximadamente 400 jóvenes voluntarios.

RESULTADOS Y VINCULACIÓN ESTUDIANTIL

Jesús Rogelio Salazar Hernández, titular de la dependencia, detalló que en la etapa que recién culmina participaron 50 alumnos del COBAC, 50 del Tec Milenio, 30 de la Universidad La Salle y 30 de la Universidad Iberoamericana. Como parte del proceso de cierre, los estudiantes recibieron su carta de liberación y fueron integrados en un registro permanente. Este padrón les permitirá continuar vinculados a futuros eventos y programas municipales, extendiendo su desarrollo más allá del cumplimiento de sus horas obligatorias.

El programa de voluntariado se distingue por ofrecer una agenda diversa en áreas estratégicas como:

Deporte y cultura.

Ecología.

Inclusión y equidad de género.

Salazar Hernández subrayó que estas acciones se realizan en estrecha coordinación con otras áreas del Ayuntamiento, como el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), el área de Deporte y el Instituto de la Mujer. Finalmente, el funcionario destacó que el objetivo principal es brindar beneficios reales y capacitaciones que impacten positivamente en la formación y el desarrollo integral de la juventud torreonense.