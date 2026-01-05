Torreón: cierra 2025 con éxito programa de servicio social juvenil; prevén 400 participantes para el nuevo semestre

Torreón
/ 5 enero 2026
    Torreón: cierra 2025 con éxito programa de servicio social juvenil; prevén 400 participantes para el nuevo semestre
    Estudiantes de diversas universidades recibieron su carta de liberación tras completar satisfactoriamente el programa de servicio social 2025. FOTO: CORTESÍA

Tras concluir el ciclo 2025 con 150 estudiantes de diversas instituciones educativas, la Dirección de la Juventud de Torreón estima que la participación crecerá a 400 jóvenes durante el primer semestre de 2026

TORREÓN, COAH.- La Dirección de la Juventud en Torreón informó el cierre exitoso del programa de servicio social correspondiente al año 2025, el cual contó con la participación de 150 estudiantes de diversas instituciones educativas de la ciudad. Para el primer semestre de 2026, la dependencia proyecta un incremento significativo, al esperar recibir a aproximadamente 400 jóvenes voluntarios.

RESULTADOS Y VINCULACIÓN ESTUDIANTIL

Jesús Rogelio Salazar Hernández, titular de la dependencia, detalló que en la etapa que recién culmina participaron 50 alumnos del COBAC, 50 del Tec Milenio, 30 de la Universidad La Salle y 30 de la Universidad Iberoamericana. Como parte del proceso de cierre, los estudiantes recibieron su carta de liberación y fueron integrados en un registro permanente. Este padrón les permitirá continuar vinculados a futuros eventos y programas municipales, extendiendo su desarrollo más allá del cumplimiento de sus horas obligatorias.

El programa de voluntariado se distingue por ofrecer una agenda diversa en áreas estratégicas como:

Deporte y cultura.

Ecología.

Inclusión y equidad de género.

Salazar Hernández subrayó que estas acciones se realizan en estrecha coordinación con otras áreas del Ayuntamiento, como el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), el área de Deporte y el Instituto de la Mujer. Finalmente, el funcionario destacó que el objetivo principal es brindar beneficios reales y capacitaciones que impacten positivamente en la formación y el desarrollo integral de la juventud torreonense.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

