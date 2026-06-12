Supera 23 por ciento construcción del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos

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    Supera 23 por ciento construcción del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos
    Juan Adolfo Von Bertrab, director de Obras Públicas, explicó que la obra deberá quedar concluida en febrero de 2027. SANDRA GÓMEZ

Afirma el director de Obras Públicas que las obras continúan conforme el calendario establecido

TORREÓN, COAH.- La construcción del Sistema Vial Revolución–Vasconcelos registra un avance físico superior al 23 por ciento, informó el director de Obras Públicas de Torreón, Juan Adolfo Von Bertrab, quien destacó que los trabajos continúan conforme al programa establecido y sin incidencias que afecten el desarrollo del proyecto.

El funcionario explicó que actualmente las labores se concentran en la elaboración de los pilotes correspondientes al cuerpo norte del paso deprimido, además de las excavaciones necesarias para la estructura principal de la obra, considerada una de las intervenciones viales más importantes de la actual administración municipal.

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Como parte de las adecuaciones temporales para mantener la movilidad en la zona, desde la semana pasada se inició el desplazamiento de aproximadamente metro y medio del paradero de autobuses del Metrobús ubicado en el cruce del bulevar Revolución y la calzada División del Norte. Esta maniobra permitirá conservar dos carriles de circulación lateral durante la ejecución de los trabajos, reduciendo las afectaciones al tránsito vehicular.

Von Bertrab señaló que la obra forma parte de un programa multianual de infraestructura iniciado en 2025 y representa una inversión de 370 millones de pesos.

El proyecto contempla la construcción de un paso deprimido que contribuirá a agilizar el flujo vehicular en uno de los nodos de mayor circulación de la ciudad, donde diariamente convergen miles de automovilistas y unidades de transporte público.

El Sistema Vial Revolución-Vasconcelos busca disminuir los tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y fortalecer la conectividad entre distintos sectores de Torreón, por lo que las autoridades municipales mantienen un seguimiento permanente para garantizar el cumplimiento de las metas de construcción.

De acuerdo con la programación oficial, la obra deberá quedar concluida en febrero de 2027, consolidándose como uno de los proyectos de infraestructura urbana de mayor impacto para la movilidad de la región.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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