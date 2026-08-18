Torreón: CMIC señala adeudos por hasta 100 mdp a proveedores de Agua Saludable

El dirigente del gremio en la zona, Alejandro Jiménez Algara, calculó que la cartera vencida rondaría los 100 millones de pesos. Este monto, explicó, integra facturas pendientes a diversas ramas productivas, entre ellas constructoras, proveedoras de concreto, especialistas en soldadura, fletes, alquiler de maquinaria pesada y personal técnico subcontratado.

TORREÓN, COAH.- La delegación Laguna de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) señaló que la compañía Ozore mantiene cuantiosos adeudos con proveedores y empresas de la región que laboraron en la edificación de la Planta Potabilizadora de Agua Saludable para La Laguna.

Respecto a las firmas asociadas a la CMIC, precisó que al menos tres compañías locales reclaman una suma global cercana a los cuatro millones de pesos. Los pasivos, señaló, se acumulan desde las fases iniciales de la obra.

“Hablamos de compromisos financieros rezagados por tres y hasta cuatro años. Es una deuda directa de las empresas contratadas originalmente, como Ozore, y no de la Conagua, ya que fueron ellas quienes hicieron los tratos comerciales con los proveedores de la zona”, aclaró.

Jiménez Algara consideró necesario que la Comisión Nacional del Agua asuma un papel de mediadora para instalar un foro de negociación que permita buscar la liquidación de los saldos adeudados.

También sugirió auditar las cláusulas contractuales, al señalar que es común que las grandes firmas otorguen subcontratos a precios reducidos.

De acuerdo con el dirigente, esta situación obliga a los negocios locales a convenir términos poco ventajosos con tal de mantener operativas a sus cuadrillas.

PIDEN REVISAR SUBCONTRATACIONES

El titular de la CMIC recordó que los convenios marco de la Conagua imponen normas estrictas en materia de subcontratación, por lo que pidió revisar si se incurrió en alguna anomalía.

Además, advirtió que recortar presupuestos operativos puede comprometer la calidad técnica de las obras y afectar las finanzas de las familias trabajadoras de la comarca.