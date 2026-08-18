Torreón: CMIC señala adeudos por hasta 100 mdp a proveedores de Agua Saludable

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    Torreón: CMIC señala adeudos por hasta 100 mdp a proveedores de Agua Saludable
    La CMIC Laguna pidió revisar las condiciones bajo las cuales se realizaron subcontrataciones para la obra de Agua Saludable para La Laguna. SANDRA GÓMEZ

Al menos tres empresas afiliadas a la Cámara reclaman cerca de cuatro millones de pesos por trabajos realizados desde las primeras fases del proyecto

TORREÓN, COAH.- La delegación Laguna de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) señaló que la compañía Ozore mantiene cuantiosos adeudos con proveedores y empresas de la región que laboraron en la edificación de la Planta Potabilizadora de Agua Saludable para La Laguna.

El dirigente del gremio en la zona, Alejandro Jiménez Algara, calculó que la cartera vencida rondaría los 100 millones de pesos. Este monto, explicó, integra facturas pendientes a diversas ramas productivas, entre ellas constructoras, proveedoras de concreto, especialistas en soldadura, fletes, alquiler de maquinaria pesada y personal técnico subcontratado.

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Respecto a las firmas asociadas a la CMIC, precisó que al menos tres compañías locales reclaman una suma global cercana a los cuatro millones de pesos. Los pasivos, señaló, se acumulan desde las fases iniciales de la obra.

“Hablamos de compromisos financieros rezagados por tres y hasta cuatro años. Es una deuda directa de las empresas contratadas originalmente, como Ozore, y no de la Conagua, ya que fueron ellas quienes hicieron los tratos comerciales con los proveedores de la zona”, aclaró.

Jiménez Algara consideró necesario que la Comisión Nacional del Agua asuma un papel de mediadora para instalar un foro de negociación que permita buscar la liquidación de los saldos adeudados.

También sugirió auditar las cláusulas contractuales, al señalar que es común que las grandes firmas otorguen subcontratos a precios reducidos.

De acuerdo con el dirigente, esta situación obliga a los negocios locales a convenir términos poco ventajosos con tal de mantener operativas a sus cuadrillas.

PIDEN REVISAR SUBCONTRATACIONES

El titular de la CMIC recordó que los convenios marco de la Conagua imponen normas estrictas en materia de subcontratación, por lo que pidió revisar si se incurrió en alguna anomalía.

Además, advirtió que recortar presupuestos operativos puede comprometer la calidad técnica de las obras y afectar las finanzas de las familias trabajadoras de la comarca.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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