Torreón: Consolida Municipio sistema de pensiones y apoyos sociales

La Dirección de Pensiones del Municipio ha consolidado un sistema de seguridad social que garantiza el cumplimiento de los derechos de los trabajadores activos, así como de las personas pensionadas y jubiladas del Ayuntamiento, informó su titular, Arturo Rangel Aguirre.

El funcionario destacó que durante el año 2025 se cumplió al 100 por ciento con todas las obligaciones hacia los afiliados, fortaleciendo la certeza y confianza en el sistema de pensiones municipal.

Como parte de las acciones para respaldar la economía familiar de los beneficiarios, Rangel Aguirre señaló que se otorgaron 2 mil 657 préstamos en las modalidades quirografarias, hipotecarias y para remodelación de vivienda, con un monto acumulado aproximado de 217 millones 505 mil pesos.