Torreón: Consolida Municipio sistema de pensiones y apoyos sociales
Durante 2025 se cumplió al 100% con las obligaciones hacia los afiliados al sistema de pensiones
La Dirección de Pensiones del Municipio ha consolidado un sistema de seguridad social que garantiza el cumplimiento de los derechos de los trabajadores activos, así como de las personas pensionadas y jubiladas del Ayuntamiento, informó su titular, Arturo Rangel Aguirre.
El funcionario destacó que durante el año 2025 se cumplió al 100 por ciento con todas las obligaciones hacia los afiliados, fortaleciendo la certeza y confianza en el sistema de pensiones municipal.
Como parte de las acciones para respaldar la economía familiar de los beneficiarios, Rangel Aguirre señaló que se otorgaron 2 mil 657 préstamos en las modalidades quirografarias, hipotecarias y para remodelación de vivienda, con un monto acumulado aproximado de 217 millones 505 mil pesos.
En materia de atención y servicios, la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González, a través de la Dirección de Pensiones, gestionó el cambio de institución financiera hacia Banamex, al contar con un mayor número de sucursales y cajeros automáticos. Esta medida permitirá ampliar el alcance bancario para los 828 agremiados que actualmente integran el sistema de pensiones del Municipio.
Asimismo, el director informó que las oficinas de la dependencia obtuvieron la certificación de la Secretaría de Salud de Coahuila como “Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco y Emisiones”, lo que reafirma el compromiso del Gobierno Municipal con la seguridad laboral, la prevención de enfermedades y la creación de entornos saludables.
En el rubro de apoyo social, se fortalecieron las acciones del programa “Tu Peso en Oro”, mediante el cual se destinaron 341 mil 662 pesos para cubrir gastos médicos, cirugías, lentes, medicamentos, aparatos ortopédicos y auditivos, así como servicios dentales y funerarios en beneficio de jubilados y pensionados.
“Gracias a la aportación del 70 por ciento que realiza el Ayuntamiento, se consolida el compromiso del gobierno del alcalde Román Alberto Cepeda con el bienestar integral de los pensionados”, subrayó Arturo Rangel Aguirre.