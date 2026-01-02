Torreón refuerza la salud pública con programas de bienestar animal

La administración, por medio de sus áreas especializadas en el cuidado animal, realizó un total de 2 mil 044 esterilizaciones de perros y gatos, como parte de la estrategia para controlar la sobrepoblación y mejorar la calidad de vida de los animales de compañía.

TORREÓN, COAH.- Durante 2025, el Gobierno Municipal de Torreón fortaleció las acciones de salud pública mediante programas enfocados en la tenencia responsable de mascotas y la prevención de enfermedades zoonóticas, a través de servicios veterinarios gratuitos y campañas permanentes de atención animal.

El director del área, José Manuel Riveroll Duarte, informó que de manera paralela se mantuvieron activos los programas de vacunación antirrábica, dirigidos tanto a mascotas con propietario como a animales en situación de calle, con el objetivo de prevenir enfermedades transmisibles y proteger la salud de la población.

Asimismo, se desarrollaron campañas constantes de desparasitación interna y externa, acciones clave para el control de ectoparásitos y vectores que representan riesgos sanitarios tanto para los animales como para los seres humanos.

Riveroll Duarte destacó que en el Centro Veterinario Municipal y en el Centro de Control Canino se brindaron servicios de consulta médica, diagnóstico y tratamiento, garantizando atención profesional y oportuna para las mascotas.

Otro de los avances relevantes fue el fortalecimiento del Registro Público Municipal de Salud Animal (REPUMSA), que permite contar con un padrón actualizado de animales domésticos en Torreón, facilitando la vigilancia epidemiológica, la planeación sanitaria y la localización de mascotas extraviadas.