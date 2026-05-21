Torreón cumple tres meses sin homicidios; ‘es un hecho histórico’: Fiscal General de Coahuila

“Torreón que fue catalogada como una de las cinco ciudades más peligrosas del mundo, cumplió ayer tres meses sin homicidios”.

TORREÓN, COAH.- El fiscal general del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez , aseguró que el municipio de Torreón alcanzó una cifra histórica al cumplir tres meses consecutivos sin registrar un solo homicidio, hecho que calificó como resultado de la estrategia integral de seguridad implementada en la entidad.

Durante su visita a la Región Centro, el funcionario destacó que, tras revisar registros históricos desde 1997, no se encontró antecedente reciente de un periodo similar sin homicidios en la ciudad lagunera, la cual en años anteriores llegó a ser considerada una de las ciudades más peligrosas a nivel mundial.

“Nunca en la historia reciente Torreón había tenido tres meses sin un solo homicidio”, expresó el fiscal.

Indicó que este resultado es producto del modelo de seguridad que se mantiene en la entidad y particularmente en la Región Laguna, donde se trabaja con presencia policiaca, vigilancia aérea y terrestre, blindaje en límites estatales, además de estrategias preventivas y de proximidad social.

Fernández Montañez señaló que la seguridad no depende únicamente de patrullajes o presencia de corporaciones, sino de una estrategia integral basada en prevención, inteligencia, proximidad y fuerza.

Asimismo, resaltó que Torreón es actualmente el municipio con mayor crecimiento en percepción de seguridad en el país, al pasar de casi un 40 por ciento a colocarse en el sexto lugar nacional con mejor percepción ciudadana en materia de seguridad.