Aprueba Ayuntamiento de Torreón donación de predio para dar certeza a 27 familias defraudadas por Notaría 45

El propósito central es brindar una solución habitacional a 27 familias que sufrieron el despojo de sus ahorros tras un fraude inmobiliario ligado a la Notaría 45.

TORREÓN, COAH.- El Cabildo de Torreón dio luz verde este viernes a la donación de un terreno de propiedad municipal, con una superficie cercana a los 5 mil 200 metros cuadrados, en favor de la Comisión Estatal de Vivienda.

Luis Jorge Cuerda Serna, Primer Regidor, detalló que este resolutivo marca un paso firme hacia la recuperación del patrimonio de los afectados, quienes perdieron el capital destinado a la compra de sus terrenos.

Asimismo, subrayó que esta acción responde a la directriz inicial girada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, enfocada en gestionar alternativas legales y patrimoniales para respaldar a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

“Fue la primera instrucción que nos dio, precisamente ver cómo ayudarlos tanto en vía jurídica como en que ellos tuvieran su patrimonio y pudieran seguir adelante. Son gente que perdió todos sus ahorros”, puntualizó Cuerda Serna.

El predio será transferido al organismo estatal de vivienda, instancia encargada de establecer el esquema para entregar los lotes de manera proporcional al daño sufrido por cada uno de los 27 núcleos familiares.

Esta respuesta conjunta refleja la coordinación entre el Ayuntamiento de Torreón y la administración estatal. El Regidor resaltó el entendimiento entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Miguel Riquelme, combinando la aportación del terreno local con los trámites estatales de certidumbre legal.

A pesar de la aprobación plenaria de este viernes, el proceso legislativo aún requiere el aval del Congreso del Estado para formalizar la desincorporación del inmueble y su traspaso definitivo a la dependencia estatal.

En cuanto a las indagatorias por el fraude, Cuerda Serna aclaró que el expediente permanece en el ámbito de la Fiscalía General del Estado, precisando que hasta el momento no se ha abierto una investigación interna o solicitud de auditoría en la Contraloría Municipal.