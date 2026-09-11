Aprueba Ayuntamiento de Torreón donación de predio para dar certeza a 27 familias defraudadas por Notaría 45

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    Aprueba Ayuntamiento de Torreón donación de predio para dar certeza a 27 familias defraudadas por Notaría 45
    El Cabildo de Torreón aprobó la donación de un predio municipal para apoyar a 27 familias afectadas por un fraude inmobiliario. SANDRA GÓMEZ

El predio será transferido al organismo estatal de vivienda; aún falta el aval del Congreso del Estado para formalizar la desincorporación del inmueble

TORREÓN, COAH.- El Cabildo de Torreón dio luz verde este viernes a la donación de un terreno de propiedad municipal, con una superficie cercana a los 5 mil 200 metros cuadrados, en favor de la Comisión Estatal de Vivienda.

El propósito central es brindar una solución habitacional a 27 familias que sufrieron el despojo de sus ahorros tras un fraude inmobiliario ligado a la Notaría 45.

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Luis Jorge Cuerda Serna, Primer Regidor, detalló que este resolutivo marca un paso firme hacia la recuperación del patrimonio de los afectados, quienes perdieron el capital destinado a la compra de sus terrenos.

Asimismo, subrayó que esta acción responde a la directriz inicial girada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, enfocada en gestionar alternativas legales y patrimoniales para respaldar a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

“Fue la primera instrucción que nos dio, precisamente ver cómo ayudarlos tanto en vía jurídica como en que ellos tuvieran su patrimonio y pudieran seguir adelante. Son gente que perdió todos sus ahorros”, puntualizó Cuerda Serna.

El predio será transferido al organismo estatal de vivienda, instancia encargada de establecer el esquema para entregar los lotes de manera proporcional al daño sufrido por cada uno de los 27 núcleos familiares.

Esta respuesta conjunta refleja la coordinación entre el Ayuntamiento de Torreón y la administración estatal. El Regidor resaltó el entendimiento entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Miguel Riquelme, combinando la aportación del terreno local con los trámites estatales de certidumbre legal.

A pesar de la aprobación plenaria de este viernes, el proceso legislativo aún requiere el aval del Congreso del Estado para formalizar la desincorporación del inmueble y su traspaso definitivo a la dependencia estatal.

En cuanto a las indagatorias por el fraude, Cuerda Serna aclaró que el expediente permanece en el ámbito de la Fiscalía General del Estado, precisando que hasta el momento no se ha abierto una investigación interna o solicitud de auditoría en la Contraloría Municipal.

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Asimismo, reiteró la disposición del Ayuntamiento para colaborar con las autoridades y entregar cualquier documentación solicitada, bajo el compromiso de actuar conforme a la ley ante cualquier señalamiento.

Finalmente, el funcionario mencionó que dependencias como Urbanismo y Catastro, en vinculación con el gobierno estatal y el Colegio de Notarios, analizan medidas preventivas para blindar los trámites y prevenir futuros casos de esta naturaleza.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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