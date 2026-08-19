Torreón: detienen a cinco empleados de financiera por presunta privación de la libertad
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Cinco trabajadores de una financiera fueron detenidos tras ser señalados por una clienta de presuntamente amenazarla y retenerla contra su voluntad
TORREÓN, COAH.- Cinco trabajadores de un negocio de servicios financieros de Torreón fueron arrestados por la policía local luego de ser acusados de amenazar y retener contra su voluntad a una clienta.
El despliegue policial se registró a las 11:54 horas de este martes sobre la intersección de la avenida Juárez y la calle Matías Román, sitio al que arribaron patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal tras una llamada de auxilio tramitada por la Sala de Radio.
En el establecimiento, la víctima solicitó la intervención de las autoridades e identificó de manera directa a los señalados: Juan Manuel “N”, Óscar Adrián “N”, José Luis “N”, Gabriel “N” y Angélica Guadalupe “N”.
Ante señalamientos directos por supuesta privación ilegal de la libertad y amedrentamiento, los uniformados procedieron al arresto inmediato de los cuatro hombres y la mujer.
Los implicados fueron trasladados ante el Ministerio Público, instancia encargada de abrir la carpeta de investigación y resolver su situación legal.
Por su parte, la corporación municipal reiteró que atenderá con celeridad cualquier reporte que atente contra la integridad física y la libertad ciudadana.