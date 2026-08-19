Torreón: detienen a cinco empleados de financiera por presunta privación de la libertad

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    Torreón: detienen a cinco empleados de financiera por presunta privación de la libertad
    Los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal. CORTESÍA

Cinco trabajadores de una financiera fueron detenidos tras ser señalados por una clienta de presuntamente amenazarla y retenerla contra su voluntad

TORREÓN, COAH.- Cinco trabajadores de un negocio de servicios financieros de Torreón fueron arrestados por la policía local luego de ser acusados de amenazar y retener contra su voluntad a una clienta.

El despliegue policial se registró a las 11:54 horas de este martes sobre la intersección de la avenida Juárez y la calle Matías Román, sitio al que arribaron patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal tras una llamada de auxilio tramitada por la Sala de Radio.

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En el establecimiento, la víctima solicitó la intervención de las autoridades e identificó de manera directa a los señalados: Juan Manuel “N”, Óscar Adrián “N”, José Luis “N”, Gabriel “N” y Angélica Guadalupe “N”.

Ante señalamientos directos por supuesta privación ilegal de la libertad y amedrentamiento, los uniformados procedieron al arresto inmediato de los cuatro hombres y la mujer.

Los implicados fueron trasladados ante el Ministerio Público, instancia encargada de abrir la carpeta de investigación y resolver su situación legal.

Por su parte, la corporación municipal reiteró que atenderá con celeridad cualquier reporte que atente contra la integridad física y la libertad ciudadana.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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