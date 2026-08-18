Torreón será sede del Encuentro Montessori México 2027

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    Torreón será sede del Encuentro Montessori México 2027
    El anuncio se realizó con la participación de representantes de Montessori México, la Oficina de Convenciones y Visitantes de La Laguna, Montessori San Isidro y la OCV Torreón. SANDRA GÓMEZ

La edición 31 del encuentro reunirá a más de mil integrantes de la comunidad educativa y proyecta una derrama cercana a los 10 millones de pesos

TORREÓN, COAH.- Torreón será sede, por primera vez, del Encuentro Montessori México, cuya edición número 31 se llevará a cabo del 24 al 27 de febrero de 2027 bajo el lema “La humanidad en la era digital”.

El programa contempla conferencias, talleres, diálogos por niveles educativos y actividades de convivencia, centrados en el análisis de los retos para preservar el sentido humano de la educación en un entorno cada vez más influido por las pantallas y la inteligencia artificial.

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Se prevé la participación de más de mil directores, docentes y representantes de la comunidad Montessori procedentes de entidades como Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Chihuahua y Estado de México, además de invitados de Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Puerto Rico y Colombia, entre otros países.

Para el sector turístico, el encuentro generaría más de mil 500 noches de hotel y una derrama económica estimada en cerca de 10 millones de pesos. Los asistentes tendrán también la oportunidad de conocer los museos, espacios culturales y atractivos de Torreón y de la Comarca Lagunera.

Eder Cuevas Iturralde, director de Montessori México, destacó que Torreón posee una importante tradición dentro de este modelo educativo, motivo por el cual se eligió al municipio para albergar el encuentro y reconocer el legado Montessori que se mantiene en la ciudad.

Entre los temas a desarrollar se encuentran los retos actuales de la educación en México, educar en el asombro, regulación emocional, la preparación espiritual del adulto en la era de las pantallas, programas sociales Montessori, la realidad en las aulas y la vigencia universal de este método pedagógico.

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El anuncio se realizó en el Centro de Convenciones de Torreón, con la participación de representantes de Montessori México, la Oficina de Convenciones y Visitantes de La Laguna, Montessori San Isidro y la OCV Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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