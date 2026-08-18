Torreón será sede del Encuentro Montessori México 2027

El programa contempla conferencias, talleres, diálogos por niveles educativos y actividades de convivencia, centrados en el análisis de los retos para preservar el sentido humano de la educación en un entorno cada vez más influido por las pantallas y la inteligencia artificial.

TORREÓN, COAH.- Torreón será sede, por primera vez, del Encuentro Montessori México, cuya edición número 31 se llevará a cabo del 24 al 27 de febrero de 2027 bajo el lema “La humanidad en la era digital”.

Se prevé la participación de más de mil directores, docentes y representantes de la comunidad Montessori procedentes de entidades como Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Chihuahua y Estado de México, además de invitados de Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Puerto Rico y Colombia, entre otros países.

Para el sector turístico, el encuentro generaría más de mil 500 noches de hotel y una derrama económica estimada en cerca de 10 millones de pesos. Los asistentes tendrán también la oportunidad de conocer los museos, espacios culturales y atractivos de Torreón y de la Comarca Lagunera.

Eder Cuevas Iturralde, director de Montessori México, destacó que Torreón posee una importante tradición dentro de este modelo educativo, motivo por el cual se eligió al municipio para albergar el encuentro y reconocer el legado Montessori que se mantiene en la ciudad.

Entre los temas a desarrollar se encuentran los retos actuales de la educación en México, educar en el asombro, regulación emocional, la preparación espiritual del adulto en la era de las pantallas, programas sociales Montessori, la realidad en las aulas y la vigencia universal de este método pedagógico.