Torreón: Detienen a dos hombres por amenazar a policías durante operativo (video)

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    Torreón: Detienen a dos hombres por amenazar a policías durante operativo (video)
    Cristian Rigoberto “N” y Alan “N” fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de amenazas. CORTESÍA

Una camioneta señalada por su presunta relación con el robo de autopartes fue rastreada con cámaras del C2 y drones en el sector poniente; los ocupantes quedaron a disposición del Ministerio Público

TORREÓN, COAH.- Dos hombres fueron detenidos tras presuntamente amenazar a elementos de la Policía Municipal durante una revisión preventiva, luego de que cámaras de videovigilancia y drones permitieran seguir la camioneta en la que viajaban por el sector poniente de la ciudad.

La Dirección de Seguridad Pública de Torreón informó que la intervención inició cuando operadores del Centro de Control y Comando (C2) detectaron una camioneta Nissan Frontier blanca, la cual estaba señalada por su presunta relación con el robo de autopartes.

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Desde el centro de monitoreo se alertó a los policías en campo y se dio seguimiento al vehículo. Con el apoyo de la vigilancia aérea mediante drones, los agentes lograron ubicar la unidad e interceptar a sus ocupantes para efectuar una revisión.

$!La camioneta Nissan Frontier asegurada durante el operativo quedó a disposición del Ministerio Público para las indagatorias.
La camioneta Nissan Frontier asegurada durante el operativo quedó a disposición del Ministerio Público para las indagatorias. CORTESÍA

De acuerdo con el reporte policial, durante el procedimiento el conductor y su acompañante se tornaron agresivos y amenazaron a los oficiales, por lo que ambos fueron detenidos.

Los hombres fueron identificados como Cristian Rigoberto “N”, de 29 años, y Alan “N”, de 28, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público por el delito de amenazas.

La camioneta Nissan Frontier, modelo 2002, también fue asegurada y entregada a la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes. La corporación destacó el uso de cámaras y drones como apoyo a las labores de vigilancia en los distintos sectores de Torreón, lo que permitió coordinar esta intervención.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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