Torreón: Detienen a dos hombres por amenazar a policías durante operativo (video)
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Una camioneta señalada por su presunta relación con el robo de autopartes fue rastreada con cámaras del C2 y drones en el sector poniente; los ocupantes quedaron a disposición del Ministerio Público
TORREÓN, COAH.- Dos hombres fueron detenidos tras presuntamente amenazar a elementos de la Policía Municipal durante una revisión preventiva, luego de que cámaras de videovigilancia y drones permitieran seguir la camioneta en la que viajaban por el sector poniente de la ciudad.
La Dirección de Seguridad Pública de Torreón informó que la intervención inició cuando operadores del Centro de Control y Comando (C2) detectaron una camioneta Nissan Frontier blanca, la cual estaba señalada por su presunta relación con el robo de autopartes.
Desde el centro de monitoreo se alertó a los policías en campo y se dio seguimiento al vehículo. Con el apoyo de la vigilancia aérea mediante drones, los agentes lograron ubicar la unidad e interceptar a sus ocupantes para efectuar una revisión.
De acuerdo con el reporte policial, durante el procedimiento el conductor y su acompañante se tornaron agresivos y amenazaron a los oficiales, por lo que ambos fueron detenidos.
Los hombres fueron identificados como Cristian Rigoberto “N”, de 29 años, y Alan “N”, de 28, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público por el delito de amenazas.
La camioneta Nissan Frontier, modelo 2002, también fue asegurada y entregada a la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes. La corporación destacó el uso de cámaras y drones como apoyo a las labores de vigilancia en los distintos sectores de Torreón, lo que permitió coordinar esta intervención.