Detectan a menores consumiendo alcohol en fiestas de Halloween y clausuran dos quintas en Torreón

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    Detectan a menores consumiendo alcohol en fiestas de Halloween y clausuran dos quintas en Torreón
    Personal de Inspección y Verificación detectó diversas irregularidades en los inmuebles. SANDRA GÓMEZ

Los establecimientos también excedían su capacidad permitida y operaban sin autorización; las inspecciones se realizaron durante un despliegue de diez horas

TORREÓN, COAH.- La presencia de menores de edad consumiendo alcohol, el sobrecupo y la falta de licencia de funcionamiento derivaron en la clausura de dos quintas durante el Operativo Halloween en Torreón, informó el director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández Llamas.

El funcionario explicó que ambos establecimientos se localizan en la colonia María Mercado de López Sánchez, donde se ordenó el desalojo de los asistentes tras confirmar las irregularidades y se procedió a su clausura.

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Señaló que, ante la presencia de menores consumiendo bebidas embriagantes, se aplicaron las medidas correspondientes conforme a los protocolos establecidos para atender estas situaciones.

Las revisiones formaron parte del despliegue de seguridad que se mantuvo durante diez horas en distintos sectores de la ciudad, desde las 17:00 horas del 31 de octubre hasta las 03:00 horas del 1 de noviembre, con motivo de las celebraciones de Halloween.

Durante ese periodo, las corporaciones realizaron patrullajes y recorridos a pie, además de labores de vigilancia a cargo del Escuadrón Motorizado. La presencia de los elementos se acompañó de acciones de proximidad social para prevenir incidentes y mantener el orden.

En las acciones participaron la Policía Municipal, el Grupo de Reacción Torreón (GRT), el Grupo de Reacción Especial (GREC), la Policía de Acción y Reacción (PAR), la Policía Estatal y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

También intervinieron elementos de Protección Civil municipal y estatal, así como personal de Inspección y Verificación, que participó en las revisiones a los establecimientos.

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Fernández Llamas indicó que, fuera de las irregularidades detectadas en las dos quintas, no se registraron mayores incidentes que alteraran de manera general el desarrollo de las celebraciones en Torreón.

Los recorridos también permitieron el acercamiento de los elementos con las familias que salieron a las calles. Como parte de estas labores, integrantes de las distintas corporaciones entregaron dulces a niñas y niños.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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