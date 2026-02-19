Torreón: diputado propone blindar al deporte de conflictos con casas de apuestas

TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó un paquete integral de reformas para cerrar la puerta a posibles conflictos de interés entre casas de apuestas y clubes deportivos profesionales, además de tipificar como delito federal la manipulación de partidos y el uso indebido de información privilegiada en el deporte.

La iniciativa plantea modificaciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la Ley General de Cultura Física y Deporte y al Código Penal Federal, con el objetivo de proteger la credibilidad del fútbol y del deporte profesional en México.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024

Entre los puntos centrales, el legislador lagunero propone que permisionarios, operadores, socios o beneficiarios de casas de apuestas no puedan ser propietarios, inversionistas o administradores de clubes deportivos profesionales, y viceversa.

La violación a esta disposición implicaría la cancelación de permisos, multas de hasta cien mil UMAs, inhabilitaciones y notificación obligatoria a autoridades financieras.

Asimismo, la propuesta establece que ligas, asociaciones y clubes deberán implementar un Código de Integridad que contemple la prohibición de apuestas internas, la declaración pública de intereses financieros de directivos, cláusulas de integridad en contratos y mecanismos de denuncia anónima.

Torres Cofiño también plantea la creación del capítulo “Delitos contra la integridad del deporte profesional”, con penas de hasta 10 años de prisión para quien manipule resultados con fines de apuesta, utilice información privilegiada o facilite operaciones para encubrir recursos provenientes de apuestas ilegales.

Las sanciones se agravarían cuando las conductas sean cometidas por propietarios o directivos de clubes, o cuando involucren torneos nacionales o internacionales.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila honra al Ejército Mexicano en su aniversario con sesión solemne en el Congreso

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la manipulación de competiciones deportivas y el lavado de dinero vinculado a apuestas constituyen amenazas crecientes para la integridad del deporte a nivel mundial.

Sus informes advierten que, cuando no existen marcos legales específicos que sancionen el amaño de partidos, la probabilidad de que estas prácticas se expandan aumenta debido al bajo riesgo penal.