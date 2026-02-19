Torreón: diputado propone blindar al deporte de conflictos con casas de apuestas

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 19 febrero 2026
    Torreón: diputado propone blindar al deporte de conflictos con casas de apuestas
    El diputado presentó un paquete de reformas para fortalecer la integridad del deporte profesional en México ARCHIVO

Marcelo Torres plantea reformas legales para impedir vínculos financieros entre apostadores y clubes profesionales

TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó un paquete integral de reformas para cerrar la puerta a posibles conflictos de interés entre casas de apuestas y clubes deportivos profesionales, además de tipificar como delito federal la manipulación de partidos y el uso indebido de información privilegiada en el deporte.

La iniciativa plantea modificaciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la Ley General de Cultura Física y Deporte y al Código Penal Federal, con el objetivo de proteger la credibilidad del fútbol y del deporte profesional en México.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024

Entre los puntos centrales, el legislador lagunero propone que permisionarios, operadores, socios o beneficiarios de casas de apuestas no puedan ser propietarios, inversionistas o administradores de clubes deportivos profesionales, y viceversa.

La violación a esta disposición implicaría la cancelación de permisos, multas de hasta cien mil UMAs, inhabilitaciones y notificación obligatoria a autoridades financieras.

Asimismo, la propuesta establece que ligas, asociaciones y clubes deberán implementar un Código de Integridad que contemple la prohibición de apuestas internas, la declaración pública de intereses financieros de directivos, cláusulas de integridad en contratos y mecanismos de denuncia anónima.

Torres Cofiño también plantea la creación del capítulo “Delitos contra la integridad del deporte profesional”, con penas de hasta 10 años de prisión para quien manipule resultados con fines de apuesta, utilice información privilegiada o facilite operaciones para encubrir recursos provenientes de apuestas ilegales.

Las sanciones se agravarían cuando las conductas sean cometidas por propietarios o directivos de clubes, o cuando involucren torneos nacionales o internacionales.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila honra al Ejército Mexicano en su aniversario con sesión solemne en el Congreso

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la manipulación de competiciones deportivas y el lavado de dinero vinculado a apuestas constituyen amenazas crecientes para la integridad del deporte a nivel mundial.

Sus informes advierten que, cuando no existen marcos legales específicos que sancionen el amaño de partidos, la probabilidad de que estas prácticas se expandan aumenta debido al bajo riesgo penal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Apuestas
Deportes
Leyes

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Secretaría de Salud dio a conocer que brigadas saldrán a las calles a vacunar contra el dengue y el sarampión; las rutas serán dadas a conocer a través de las redes sociales.

Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila
El Cefereso Número 18, en Ramos Arizpe, enfrenta 29 carpetas de investigación abiertas por la CNDH por presuntas afectaciones a derechos de internos.

Abre CNDH 29 indagatorias por presuntas violaciones a derechs humanos de reos del Cefereso de Ramos Arizpe
Octavio Pimentel afirmó que en la Universidad Autónoma de Coahuila no hay personas que cobran sin trabajar.

‘No hay aviadores en la Universidad Autónoma de Coahuila’: rector
Salud estatal reforzó la estrategia con 80 mil dosis disponibles y la incorporación de 100 enfermeras y enfermeros a brigadas móviles.

Aumentan a 46 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; despliegan 80 mil vacunas
Señalaron que estas tendencias son influenciadas por el uso excesivo de la tecnología y las redes sociales.

Iglesias evangélicas en Coahuila llaman a fortalecer valores ante fenómeno ‘Therian’
El alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció un paquete de más de 150 obras para 2026 en distintos sectores de Monclova.

Proyectan más de 150 obras en Monclova durante 2026 con respaldo estatal
Las cuadrillas aumentaron de siete a 17 para atender con mayor rapidez los reportes ciudadanos en distintos puntos de la ciudad.

Refuerzan mantenimiento vial en distintos sectores de Saltillo

Ley AMLO

Ley AMLO